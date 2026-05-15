Yulixa sufrió perforación pulmonar o sobredosis de anestesia: dos hipótesis de expertos

La incertidumbre rodea el caso de Yulixa Toloza, continúa debido a que la mujer de 52 años desapareció después de un procedimiento estético. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda, El Klub de La Kalle, habló con la doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y reveló las hipótesis de lo ocurrido.

Tras analizar los videos virales donde se observa a Yulixa con dificultades respiratorias y un color de piel pálido o verdoso, la doctora Carranza fue enfática al señalar que lo ocurrido no fue una simple "fatiga" postoperatoria, sino que esto se trató de una situación más compleja.

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Según la experta, desde sus conocimientos hay dos posibles hipótesis de lo ocurrido: "La primera... una intoxicación por anestésicos locales que los ponen masivamente inescrupulosamente no se saben la dosis se les fue la mano o tuvieron una perforación pulmonar que es lo más probable".



De igual forma, explicó que la hipótesis de la perforación cobra fuerza debido a la naturaleza del procedimiento, el cual se realiza con cánulas largas que, en manos no expertas, pueden dañar órganos vitales, además agregó según en los videos esta teoría encaja en lo más idóneo en el caso.



¿Qué más reveló la doctora en el caso de Yulixa Toloza?

Por otro lado, la doctora explicó que si todo se hubiera practicado con ética, Yulixa Toloza podría seguir con sus seres queridos. "Ella sí se hubiera podido salvar... ha debido ser trasladada inmediatamente a una clínica un hospital grande de por lo menos un tercer cuarto nivel". No obstante, se conoció por un video, que los dueños del centro estético la sacaron arrastrada.

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La doctora Carranza aprovechó para criticar la precariedad del lugar, señalando que lo que funcionaba en Venecia no era más que una fachada. "Eso no es una clínica no es ni siquiera un consultorio médico es un centro estético... A alguien se le ocurrió la idea de hacer una liposucción que le pareció muy fácil".

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De igual forma, ella explicó que mientras que Yulixa Toloza pagó aproximadamente 3 millones de pesos, una cirugía plástica real en una institución habilitada oscila entre los 12 y 15 millones de pesos.

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"La seguridad de la vida del paciente no tiene precio... Probablemente no fueron médicos los que lo operaron, probablemente es una enfermera una instrumentadora", sentenció la doctora, con relación a lo ocurrido con Yulixa Toloza.

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