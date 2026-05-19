Yulixa Toloza: primeras imágenes del levantamiento del cuerpo en Apulo, Cundinamarca

El caso de Yulixa Toloza tuvo un doloroso desenlace este martes luego de que las autoridades confirmaran que el cuerpo encontrado en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, sí corresponde a la mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

La confirmación fue entregada por la Fiscalía y Medicina Legal después de varias horas de inspecciones y análisis realizados sobre los restos encontrados cerca de la vía que conecta a los municipios de Apulo y Anapoima.

La noticia también fue ratificada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lamentó públicamente lo sucedido y expresó solidaridad con la familia de la estilista.



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El hallazgo se produjo en la vereda El Copial, específicamente cerca del kilómetro 45 del corredor vial entre ambos municipios de Cundinamarca. Hasta ese lugar llegaron unidades de la Sijín y personal de criminalística para adelantar el levantamiento e inspección técnica de los restos encontrados en la zona.

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Desde el primer momento, las características físicas, las prendas y algunas señales relacionadas con el procedimiento estético hicieron pensar a los investigadores que podría tratarse de Yulixa Toloza. Horas después, Medicina Legal logró ratificar oficialmente la identidad.

La desaparición de la mujer había generado conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad mostraran el momento en que fue retirada en delicado estado de salud del centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. En las imágenes se veía cómo dos hombres la sostenían para subirla a un vehículo, ya que aparentemente no podía caminar por sus propios medios.

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A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda que incluyó revisión de cámaras, entrevistas y rastreo del vehículo involucrado. Las investigaciones permitieron establecer que el carro salió de Bogotá durante la madrugada del jueves y pasó por varios puntos de control rumbo a Cundinamarca.

El caso también dejó bajo la lupa al establecimiento donde fue atendida Yulixa. Según confirmó la Secretaría de Salud, el lugar no tenía autorización para realizar procedimientos invasivos. Además, las autoridades siguen buscando a varias personas relacionadas con el funcionamiento del centro estético, entre ellas la propietaria María Fernanda Delgado Hernández.

Mientras tanto, familiares, amigos y usuarios en redes sociales continúan reaccionando al caso que durante varios días mantuvo expectativa por el paradero de la mujer. Las autoridades ahora concentran sus esfuerzos en esclarecer completamente qué ocurrió durante las horas posteriores a la intervención estética.

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Así fueron las labores de levantamiento del cuerpo en Apulo

El procedimiento de inspección y levantamiento del cuerpo se extendió durante aproximadamente hora y media en medio de una zona boscosa de difícil acceso en la vereda El Copial, entre Apulo y Anapoima.

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Al lugar llegaron unidades especializadas de la Sijín y personal forense para acordonar el área y adelantar las primeras verificaciones.

Según se conoció, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición debido al paso de los días y a las altas temperaturas características de esa región de Cundinamarca. Esa condición obligó a que Medicina Legal realizara análisis más detallados para confirmar plenamente la identidad de la mujer.

Durante la diligencia judicial también se recopilaron elementos materiales y registros fotográficos que ahora hacen parte del expediente. Los investigadores continúan reconstruyendo el recorrido que habría hecho el vehículo desde Bogotá hasta la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza.