Querida abogada es hallada sin vida en su propio apartamento: "Tendida sobre la cama"

La noche del martes 31 de marzo quedó marcada por el hallazgo del cuerpo sin vida de la abogada Diana Carolina Del Valle Quiroz, de 34 años, en el apartamento donde residía, ubicado en un edificio del barrio Alto Bosque, en la Transversal 49.

El caso, que ya está en manos de las autoridades, se mantiene bajo verificación mientras se determinan las causas exactas de su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía Nacional, el hecho fue catalogado inicialmente como “muerte por establecer”, lo que indica que aún no hay claridad sobre lo sucedido y que serán los análisis forenses los que permitan avanzar en el proceso.



Puedes leer: Cajera de peaje fallece tras consumir chocolate que le dio un conductor



Según la información conocida, un familiar fue quien notó que algo no estaba bien. La última vez que vio a Diana fue en la noche del lunes 30 de marzo, cuando se encontraba en la sala de su apartamento, en una rutina completamente habitual. Sin embargo, el martes la situación cambió: el silencio y la ausencia de movimiento llamaron la atención.

Fue hacia las 6:30 de la tarde del martes cuando este familiar decidió ingresar a la habitación y la encontró tendida sobre la cama. De inmediato se dio aviso a los servicios médicos y a la Policía, quienes al llegar al lugar confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Publicidad

Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana realizaron la inspección técnica del lugar y coordinaron el traslado del cuerpo hacia la morgue de Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla. Allí, especialistas forenses serán los encargados de practicar los estudios correspondientes que permitan establecer con precisión qué ocurrió.

Puedes leer: Contundente veredicto contra mujer que le quitó la vida a su novio porque saludó a una amiga

Publicidad

El informe oficial detalla: “El día martes 31 de marzo de 2026, a las 6:40 p. m., se encuentra al interior de un apartamento el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Diana Carolina Del Valle Quiroz, de 34 años. El cuerpo será trasladado a Medicina Legal para determinar las causas del fallecimiento”.



Una abogada muy querida en su región

Más allá del hecho, la noticia ha generado impacto en el entorno institucional del departamento de Bolívar, donde Diana Carolina Del Valle era una figura conocida por su trayectoria profesional. Su paso por distintas dependencias la posicionó como una funcionaria activa dentro del sector público.

Registros indican que en 2020 trabajó en la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica. Posteriormente, en 2023, asumió funciones en la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación. Más recientemente, se desempeñaba en la Secretaría de Salud de Bolívar, donde continuaba su labor como abogada.

Tras conocerse la noticia, diferentes voces del ámbito público se pronunciaron. Uno de los mensajes más destacados fue el del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien expresó su pesar a través de redes sociales. En su publicación, resaltó el compromiso de la funcionaria y envió un mensaje de apoyo a sus familiares.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa en etapa de verificación. Las autoridades han reiterado que será el dictamen de Medicina Legal el que permita esclarecer las circunstancias alrededor del fallecimiento.