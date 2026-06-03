Bancolombia lanza catálogo con más de 4 mil inmuebles; hay desde $35 millones

Adquirir una casa o un apartamento propio sigue siendo uno de los mayores desafíos para las familias en nuestro país. Sin embargo, si estás en la búsqueda de invertir en bienes raíces o simplemente quieres cumplir el sueño de dejar de pagar arriendo, existe una oferta que está causando furor.

Bancolombia ha anunciado la disponibilidad de más de 4.000 inmuebles, tanto nuevos como usados, en diversas regiones del territorio nacional.

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Lo que más ha llamado la atención de los interesados es el precio de entrada: puedes encontrar opciones desde los $35 millones.



Si tienes un presupuesto limitado, esta puede ser la señal que estabas esperando para dar el primer paso.

¿Cómo acceder a la oferta de vivienda de 35 millones de Bancolombia?

Para conocer estas propiedades, debes ingresar a la plataforma Tu360Inmobiliario. Este es un ecosistema digital creado por el banco para conectar directamente a los compradores con constructoras, inmobiliarias y propietarios.

A través de este portal, puedes navegar por un catálogo muy amplio que incluye casas, apartamentos y hasta lotes.

Por ejemplo, si lo que buscas es un terreno para construir a tu gusto, existen lotes desde $35 millones en municipios como Carmen de Apicalá.

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Si prefieres la comodidad de la ciudad, el catálogo incluye apartamentos en Bogotá por valores cercanos a los $100 millones, aunque también hay viviendas de mayor tamaño que superan los $500 millones para quienes tienen un presupuesto más holgado.

Además de la capital, la oferta se extiende a ciudades como Medellín, Barranquilla, Itagüí y Flandes. Un dato importante que debes tener en cuenta es que las viviendas usadas están ganando mucho protagonismo.

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Según los expertos, estas propiedades suelen ofrecer áreas más grandes y precios mucho más competitivos que los proyectos nuevos, lo que te permite reducir el monto que necesitas pedir en un crédito hipotecario.

¿Cuáles son los requisitos para comprar casa o apartamento con Bancolombia?

Si ya te decidiste a explorar estas opciones, el proceso es bastante sencillo y digital. Lo primero que debes hacer es crear un perfil dentro de la plataforma Tu360Inmobiliario.

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Para esto, solo necesitas ingresar al portal e iniciar sesión utilizando los mismos datos que usas en tu Sucursal Virtual Personas de Bancolombia. Una vez dentro y tras aceptar los términos y condiciones, estarás listo para ver todas las fotos y detalles de los inmuebles.

Cuando encuentres una propiedad que te guste, el sistema te permitirá dejar tus datos de contacto.

De esta manera, un asesor de la inmobiliaria o un agente encargado de la negociación se comunicará contigo para brindarte toda la información detallada.

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En cuanto a la parte económica, si no cuentas con todo el dinero de contado, no te preocupes. A través de la misma plataforma puedes: