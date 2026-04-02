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La Kalle  / Noticias  / Intenso rescate de mujer y su familia tras accidente en vía Zipaquirá; atrapada entre latas

Intenso rescate de mujer y su familia tras accidente en vía Zipaquirá; atrapada entre latas

Se conocen imágenes del rescate de una mujer y su familia tras el accidente en la vía Zipaquirá–Ubaté. Así fue el momento.

Rescate de mujer y familia en Zipaquirá
Rescate de mujer y familia en Zipaquirá
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

Las imágenes que comenzaron a circular tras el accidente en la vía Zipaquirá–Ubaté han puesto el foco en uno de los momentos más tensos de la emergencia: el rescate de una mujer y su familia que quedaron atrapados dentro de uno de los vehículos impactados en el peaje Casablanca.

Puedes leer: Nuevo video muestra lo que pasó antes del choque en Zipaquirá, ¿no quiso maniobrar?

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En los registros, captados por testigos que se encontraban en el lugar, se observa la magnitud del choque. Varios carros quedaron completamente destruidos tras el impacto de la tractomula, que, según las primeras versiones, habría perdido el control por una falla en los frenos.

En medio de ese panorama, una escena en particular ha llamado la atención de quienes han visto el material.

Se trata de una mujer que quedó atrapada dentro de un vehículo visiblemente afectado. El carro aparece con la carrocería comprometida, mientras ella queda expuesta por el panorámico.

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Parte de su cuerpo logra asomarse al exterior, mientras del otro lado se alcanzan a ver otros ocupantes que también permanecían dentro del automotor.

Revelan “gesto” del conductor de tractocamión en Zipaquirá
Revelan “gesto” del conductor de tractocamión en Zipaquirá
/Foto: AFP

A su alrededor, varias personas reaccionan de inmediato. Conductores que estaban en la fila del peaje, peatones e incluso otros viajeros se acercaron para intentar ayudar.

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Algunos trataban de abrir espacio entre las partes del vehículo, mientras otros daban indicaciones para facilitar la salida de quienes estaban atrapados.

En las imágenes también se observa cómo los organismos de socorro coordinan las maniobras para sacar a los ocupantes, en medio de la tensión del momento.

Accidente en Zipaquirá deja decenas de heridos y 5 fallecidos

El accidente, ocurrido en la mañana del 1 de abril, dejó un saldo de varias personas lesionadas y cinco fallecidos. La emergencia se registró en un momento de alto flujo vehicular por la temporada de Semana Santa, lo que hizo aún más compleja la atención inicial.

Las autoridades continúan avanzando en la recopilación de información para esclarecer lo sucedido, mientras los videos e imágenes grabados por testigos siguen siendo clave para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos en ese punto de la vía.

Puedes leer: Revelan “gesto” del conductor de tractocamión segundos antes del choque vía Zipaquirá

Sin embargo, más allá de los reportes oficiales, son estos registros los que han permitido dimensionar lo vivido por quienes estuvieron en el lugar.

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En La Kalle nos abstenemos de compartir dicho video debido a su alto contenido sensible, pero puedes verlo bajo tu responsabilidad AQUÍ.

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