Niño de 4 años muere en Antioquia tras sacar la cabeza por la ventana de un bus

La región del Oriente antioqueño se encuentra de luto tras un accidente que cobró la vida de un niño de 4 años, quien terminó falleció luego de sufrir un impacto severo al asomar la cabeza por la ventana de un bus intermunicipal mientras se desplazaba por la vía que conecta a los municipios de Granada y El Santuario.

Se conoció que una madre y su hijo se encontraban viajando de Granada, Antioquia hacia Medellín en un bus intermunicipal, esto en un vehículo perteneciente a la empresa Flota Granada, según informó el medio de comunicación El Colombiano.

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Durante un instante de descuido, el menor asomó su cabeza por una de las ventanas justo en el momento en que otro bus, de la empresa Coonorte, transitaba en sentido contrario. El golpe fue inmediato y devastador, situación que provocó lesiones de gravedad al niño de cuatro años.



¿Qué más se conoció de este caso del niño de 4 años?

Una vez se presentó el impacto, la madre del niño, con el auxilio de otros usuarios del automotor, logró trasladarlo inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario. Debido a la condición que tenía el menor de edad, el personal médico ordenó su remisión de urgencia a la Clínica Somer en Rionegro, un centro de mayor complejidad.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas y de permanecer bajo atención médica durante varios días, el fallecimiento del menor fue dictaminado este miércoles 8 de abril debido a las lesiones que sufrió. Si deseas ver como ocurrió este accidente puedes ir al siguiente enlace.

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Las autoridades mencionaron que la víctima era oriunda de San Pablo, Bolívar, y se encontraba de visita en el municipio de Granada junto a su progenitora. El pequeño acababa de celebrar su cuarto cumpleaños el pasado 18 de marzo.

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niño de 4 años murió tras sacar su cabeza por la ventana Foto: imagen tomada de redes sociales

Por otro lado, agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario lograron localizar al conductor del bus de Coonorte en el parque principal de Granada, una vez que este había finalizado su recorrido. Al ser interrogado sobre el incidente, el conductor argumentó que no se percató de lo sucedido durante el cruce de los vehículos.

Esto mientras la familia del menor se encuentran reuniendo recursos para poder trasladar el cuerpo del menor desde Medellín hasta San Pablo, en el sur de Bolívar, para darle el último adiós al niño de 4 años.