Desaparecieron en Monserrate 5 menores de edad y dos adultos; búsqueda aérea y terrestre

Un operativo de búsqueda y rescate se mantiene activo en el cerro de Monserrate, en el oriente de Bogotá, donde seis personas —cuatro menores de edad y dos adultos— permanecen desaparecidas desde la mañana del domingo 13 de abril.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el grupo fue reportado como extraviado luego de que se perdiera todo contacto hacia las 11:00 a. m., lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Las labores son lideradas por unidades de las estaciones Chapinero y Centro Histórico, que han desplegado un operativo terrestre en diferentes puntos del cerro. A estas acciones se suma el apoyo aéreo del helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá, que realiza sobrevuelos para ampliar el rango de rastreo.



El operativo también cuenta con la participación del equipo técnico SART, especializado en aeronaves no tripuladas, que ha utilizado drones con cámaras de alta precisión para inspeccionar zonas de difícil acceso. Hasta el momento se han realizado al menos seis vuelos de reconocimiento, principalmente en el sector norte del cerro.



Las autoridades concentran la búsqueda en inmediaciones del punto conocido como Tanques del Silencio, un área estratégica que conecta el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera con el santuario de Monserrate, donde se presume que el grupo pudo haberse desorientado.

El capitán Rodolfo Barrera, quien lidera las operaciones en tierra, indicó que hasta ahora no se ha logrado establecer comunicación con las personas desaparecidas. “No tenemos ningún medio de contacto directo”, señaló en un reporte oficial.

Las condiciones del terreno han dificultado las labores de rastreo. La zona se caracteriza por su vegetación densa, senderos no habilitados y baja visibilidad durante la noche, factores que han obligado a intensificar el uso de tecnología para continuar la búsqueda durante la madrugada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los desaparecidos ni detalles adicionales sobre sus edades, mientras continúan los esfuerzos coordinados para ubicarlos lo antes posible.

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Los organismos de emergencia mantienen el despliegue operativo con la expectativa de obtener información que permita dar con el paradero del grupo en las próximas horas.

#AEstaHora Realizamos labores de búsqueda de siete personas extraviadas en inmediaciones del cerro de Monserrate. Estamos haciendo sobrevuelo con drones, para determinar el punto en el que se encuentran los ciudadanos. 🚒 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 13, 2026

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