VIDEO: Así fue el rescate en Bogotá de niña de 7 años que iba dormida en camioneta robada

Un operativo de película se desarrolló durante la noche del lunes 6 de abril en Bogotá cuando autoridades fueron alertadas del robo de una camioneta y que en su interior llevaba a una niña de 7 años, hija de los dueños del vehículo.

Los hechos ocurrieron hacia las 8:40 p.m. en el barrio Monterrey, localidad de Suba, donde una pareja dejó parqueada una camioneta Nissan X-Trail de color champaña y de placas PYQ 414, frente a una vivienda, ubicada más exactamente en la calle 99A con carrera 70F.

A los pocos minutos de haber parqueado el vehículo unos delincuentes llegaron y tras una breve manipulación abrieron la camioneta y se la llevaron antes de que los dueños salieran a impedir el robo; pero lo más angustiante del caso es que dentro de la camioneta estaba la hija de los dueños del carro, quien se había quedado durmiendo mientras sus padres visitaban a unos familiares en la vivienda.



Tan pronto se dieron cuenta del robo los padres de la menor de edad dieron aviso a las autoridades que corroboraron los hechos e iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate de la menor de edad, quien permaneció en poder de los delincuentes por poco más de tres horas.



Al operativo se unió personal del Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército adscrito a la Brigada 13 y el apoyo aéreo de un helicóptero Halcón que se movilizaron por toda la ciudad con sirenas y luces láser para perseguir la camioneta y rescatar a la menor de edad.

Al parecer, debido a la presión, y al darse cuenta de la presencia de la niña, los delincuentes terminaron abandonando el vehículo en el barrio Nicolás de Federmán donde las autoridades identificaron el carro y realizaron el procedimiento de rescate sacando sana y salva a la menor de edad, quien se mostraba un poco confundida.

La niña fue entregada a sus padres de manera inmediata ya que no presentaba afectaciones físicas y solo reflejaba confusión debido a que todo el tiempo, durante el robo y su búsqueda, permaneció dormida dentro de la camioneta y sin percatarse de lo ocurrido.

La liberación de la menor de edad y la recuperación de la camioneta se dio de manera rápida debido a que al momento de llegar las autoridades no estaban los delincuentes en el carro y nadie se interpuso en el trabajo de los policías.

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Pese a que el vehículo y la niña de 7 años fueron recuperados de forma satisfactoria, las autoridades continúan con la investigación para identificar y capturar a los ladrones que además terminaron involucrados en el rapto de la menor de edad.