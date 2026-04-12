Bus del SITP habría arrastrado a reconocida atleta paralímpica en Bogotá; está en UCI

La deportista paralímpica Valentina Palacio Acosta se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 6 de abril, en donde la joven habría sido arrollada por un bus del SITP, el cual había utilizado momentos antes del siniestro.

El siniestro se registró en la localidad de Fontibón, en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Ferrocarril. Según los relatos de sus familiares, la joven había terminado su jornada de entrenamiento y decidió tomar un bus de la ruta K306 con destino a Zona Franca como un ejercicio de su propia independencia.

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Sin embargo, al momento de intentar descender del vehículo en su silla de ruedas, Valentina Acosta solicitó la colaboración del conductor, siguiendo los protocolos establecidos para personas con movilidad reducida. No obstante, según testigos y familiares denuncian que el funcionario realizó la labor de mala gana.



Posteriormente, mencionan que antes de que la joven terminara de bajar de forma segura, el bus arrancó, arrollándola y arrastrándola por más de 15 metros debajo del vehículo. Su familia asegura que Valentina está viva "de milagro", pues la estructura de su silla de ruedas evitó que las llantas le pasaran directamente.

¿Quién es Valentina Palacio?

Valentina Palacio es una atleta de alto rendimiento afiliada a la Liga de Bogotá que compite en disciplinas de atletismo adaptado, quién ha superado más de 30 cirugías previas debido a su condición de movilidad. En la actualidad, su enfoque deportivo estaba centrado en las clasificatorias para los Juegos Paralímpicos de 2027.

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La familia de la deportista, liderada por su hermana, cuestionó duramente las garantías de seguridad para personas con discapacidad en la ciudad. Además, revelaron que un abogado se acercó a ellos para ofrecer una conciliación de un millón y medio de pesos, propuesta que rechazaron indignados, enfatizando que la vida y la integridad de Valentina no tienen precio.

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Por su parte, TransMilenio lamentó el suceso e informó que se activaron los protocolos junto al concesionario MUEVE FONTIBÓN, responsable del bus involucrado. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también manifestó su solidaridad y acompaña a la familia en este proceso.

En estos momentos, Bogotá ya registra más de 130 fallecidos en siniestros viales, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido para tomar las respectivas acciones.