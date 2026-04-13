Triste detalle en caso de joven que ingresó armado a hospital en Valle; perdió a su hijito

Este reciente fin de semana se viralizó un video en el que un joven armado con un machete irrumpió en la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle (HUV). Sin embargo, en las últimas horas se revelaron nuevos detalles del caso, entre ellos la muerte de Juan Esteban Bastidas, de 20 años, así como las razones que lo habrían llevado a ese estado de desesperación.

De acuerdo con los nuevos detalles revelados por sus familiares, Juan Esteban Bastidas no pretendía atacar a ninguna mujer ni al personal médico, sino todo fue acción de un colapso emocional producto de una presunta negligencia médica, hecho que lo llevó a ese punto de desesperación.

La hermana del joven comentó que Esteban se encontraba buscando atención urgente para su pareja, quien se encontraba en la sección de obstetricia con un aborto en curso, en especial a que comentó que entró al centro hospitalario a las 9:00 de la mañana tras la perdida de su segundo bebé.

Sin embargo, se conoció que a pesar de la gravedad, pasaron las horas y, llegada la noche, la mujer aún no había sido intervenida para retirar el feto de su vientre. Ante la falta de respuesta y la negativa de un traslado a otro centro asistencial, el joven colapsó y decidió tomar acciones por sí mismo.



¿Qué sucedió con Juan Esteban Bastidas?

Tras el incidente del machete, el joven fue detenido por las autoridades y posteriormente dejado en libertad. Sin embargo, su hermana comentó que Juan Esteban Bastidas se despidió de su madre manifestando sentirse profundamente mal por todo lo ocurrido.

Puedes leer: Así hallaron a los cinco menores y dos adultos perdidos en Monserrate tras 20 horas

Publicidad

Poco después, este fue encontrado en una situación de intento de quitarse la vida. A pesar de los esfuerzos de los médicos, este terminó con muerte cerebral. Después de lo ocurrido, la familia del joven decidió cumplir su voluntad de ayudar a otros y donar sus órganos, dado al gusto que tenía por ayudar a los demás.

Publicidad

Sin embargo, la situación todavía no termina, debido a que la pareja de Juan Sebastián Bastidas, continúa hospitalizada en el HUV debido a una infección derivada del aborto que, según denuncian, no fue atendido a tiempo. De igual forma, allegados manifestaron su intención de llegar hasta las últimas instancias legales contra el centro médico.

Por su parte, el Hospital Universitario del Valle emitió un comunicado oficial indicando que la situación con el joven fue controlada sin dejar lesionados y que la paciente se encuentra en condición estable bajo observación constante.

No obstante, la familia insiste en que nunca se les brindó el apoyo psicológico ni el acompañamiento de trabajo social necesario para enfrentar la pérdida del bebé, lo que finalmente desencadenó la crisis de Juan Esteban Bastidas.

Mira también: ¡TERROR EN CALI! Hombre armado con MACHETE irrumpió en el Hospital Universitario