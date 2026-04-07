Empresario fue atacado en un reconocido sector; era hermano de un excongresista

El pasado lunes 6 de abril de 2026, un ataque sicarial le quitó la vida a Carlos Arturo Paz, en el norte de la ciudad de Cali. Además se conoció que este era reconocido no solo por su labor empresarial, sino por ser el hermano de la exrepresentante a la Cámara por el Valle, Ana Cristina Paz Cardona.

Se conoció que a sus 47 años, Carlos Arturo Paz contaba con una trayectoria, debido a que este era un militar retirado que, tras dejar las filas, se enfocó en el mundo de los negocios y la consultoría. Desde el año 2024, se desempeñaba como consultor de seguridad y era socio de la empresa BIO-Aseo ESP, una entidad dedicada a la recolección de desechos y tratamientos de agua.

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Tanto es así que su hermana comentó que el empresario estaba iniciando su carrera en este sector y no había reportado amenazas ni intentos de extorsión previos al ataque. Las autoridades comentaron que este ataque ocurrió en una zona comercial del barrio San Vicente, específicamente en la avenida 5a #24n-89.



De acuerdo con los reportes policiales, la víctima fue interceptada justo cuando descendía de un edificio y sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Carlos Arturo Paz Foto: pantallazo tomado de redes sociales

¿Qué hipótesis se maneja en el caso de Carlos Arturo Paz?

Una vez ocurrió este hecho, la Policía Metropolitana de Cali y el CTI de la Fiscalía manejan actualmente dos líneas de investigación principales, inicialmente, que hubo una resistencia a un hurto debido a que Carlos Arturo Paz tenía una cadena de oro y una "manicartera" donde Paz portaba su arma de dotación personal.

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Otra línea de investigación menciona que este ataque está vinculado a disputas relacionadas con sus negocios en el sector de aseo. Por otro lado, la excongresista Ana Cristina Paz ha manifestado sus dudas sobre la versión del robo simple.

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Según ella, resulta "raro" que los delincuentes se llevaran el arma y la cadena, pero dejaran intactos los teléfonos celulares que su hermano portaba en ese momento. Debido a este suceso la ciudad de Cali ya supera los 285 homicidios, lo que representa un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El comandante de la Policía en Cali, el general Herbert Benavidez, señaló que cerca del 80% de estos casos están relacionados con sicariato, producto de ajustes de cuentas o disputas entre estructuras delincuenciales.