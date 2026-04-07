Descubren otra posible víctima de Zulma Guzmán; es una modelo colombiana

Continúa apareciendo más información en torno a la investigación contra Zulma Guzmán al revelarse nuevos nombres en la lista de posibles víctimas de envenenamiento por talio, esto mientras las autoridades en Londres analizan la documentación para su extradición a Colombia, la Fiscalía General de la Nación identificó a una modelo como una posible víctima.

Tanto es así que según reveló el medio de comunicación El Tiempo, la Fiscalía identificó a Catalina Ramírez, una reconocida modelo colombiana que, según las fuentes judiciales, mantiene una relación social cercana con el economista Juan de Bedout, padre de las dos menores que fallecieron tras ingerir frambuesas contaminadas con talio en abril de 2025.

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Se conoció que el intento de envenenamiento contra Ramírez habría ocurrido en mayo de 2025, las autoridades mencionaron que la modelo recibió un paquete que contenía chocolates o un helado, presuntamente contaminados con talio, y fue enviado por medio de un sistema de mensajería urbano.



Así fue como Zulma Guzmán habría conseguido el talio para envenenar a dos menores de edad Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

De igual forma, se conoció que según las autoridades la estrategía que se usó fue que una mujer, que se encontraba en el consultorio de un odontólogo identificado como Daniel, quien atendía frecuentemente a Zulma Guzmán, solicitó a la recepción del edificio entregar un sobre a un domiciliario, con la nota de: “De parte de Daniel. Para Catalina”.

¿Qué más se conoció de Zulma Guzmán?

Pese a esta información, en interrogatorios posteriores, el odontólogo negó haber gestionado dicho envío. Sin embargo, apareció un detalle clave que lo vincula indirectamente es que, para la fecha del suceso, él atendió en consulta a Zulma Guzmán, antes de sus planes de mudarse a Argentina.

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Hasta el momento, el paradero de Catalina Ramírez sigue siendo un misterio para las autoridades. El seguimiento al edificio Altos de Santa Ana, lugar donde se entregó el paquete, reveló que el apartamento estaba arrendado desde hace más de un año y su propietaria vive en el exterior.

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Recordemos que este caso no es aislado, y se suma al de Elvira Restrepo, excuñada de la empresaria, quien en enero de 2025 también recibió chocolates contaminados y presentó graves afectaciones de salud tras ingerirlos.

Debido a la reincidencia y al patrón sistemático de los hechos, el ente acusador no descarta solicitar que a Zulma Guzmán se le otorgue el estatus de asesina serial. Este fortalecimiento del expediente busca demostrar la peligrosidad de la empresaria de 54 años ante la justicia británica para agilizar su retorno al país.

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