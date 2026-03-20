Así fue como Zulma Guzmán habría conseguido el talio para envenenar a dos menores de edad

Siguen apareciendo detalles en el caso del caso relacionado de Zulma Guzmán por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá en abril del 2025. Ante esto, las autoridades nacionales comenzaron a plantear hipótesis de donde la empresaria habría conseguido el químico.

De acuerdo con información conocida, las autoridades analizan distintas líneas que buscan esclarecer si su obtención fue directa o mediante intermediarios, en un contexto que apunta a una posible planificación del crimen. Al punto que El Tiempo reveló que la Fiscalía maneja alternativas en la obtención de talio.

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Inicialmente, mencionan que Zulma Guzmán que el químico pudo ser conseguido por medio de contactos internacionales, ya sea en Argentina o en otros países. De igual forma, otra línea de investigación menciona que también pudo conseguir esto por medio del mercado negro, mientras se estudia si hubo apoyó logistico de terceros.



Para los investigadores, los movimientos previos de la empresaria bogotana podrían aportar pistas sobre la preparación del plan y la forma como habrían coordinado los hechos, lo que configura una línea de investigación clave dentro del proceso contra ella.

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¿Cuáles habrían sido los envíos con frambuesas envenenadas que hizo Zulma Guzmán?

Una vez fue avanzando la investigación se conoció habían hasta tres líneas de investigación que son claves según la Fiscalía para entender el caso en cuestión. Información del mismo medio mencionó que hubo hasta tres entregas con frambuesas envenenadas.

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El primer envió conocido es el que ocurrió en abril del 2025 cuando se envió un paquete con frambuesas contaminadas al apartamento en Bogotá donde se encontraban las menores de edad. La situación que terminó desencadenó la investigación y permitió rastrear otros movimientos similares dentro del expediente.

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Por otro lado, se conoció El Tiempo informó que el 8 de enero de 2025, se habría enviado un segundo paquete a Elvira María Restrepo, cuñada de Zulma Guzman, esto según el medio en cuestión usando el mismo patrón conocido.

El tercer episodio, del que aún hay pocos detalles, está relacionado con un paquete que habría llegado a la recepción de un consultorio médico, lugar al que acudió días después de los hechos ocurridos con las menores. Hecho que sigue en investigación, mientras la empresaria sigue recluida en una prisión en Reino Unido.

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