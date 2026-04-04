Madre e hijo fueron encontrados sin vida en su propia casa durante Semana Santa

Maryi Barragán, de 30 años, y su hijo de 12 años fueron encontrados sin vida este Viernes Santo 3 de abril, esto al interior de una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Villavicencio, situación que generó mucha conmoción en los vecinos de este sector de la ciudad.

Según el reporte oficial de las autoridades indica que el hallazgo se produjo hacia el mediodía, gracias a la alerta emitida por el padre de la mujer, quien reside en una vivienda contigua, esto después de notar que su hija no respondía a los constantes llamados y ver que la puerta de ella tenía un candado externo.

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Una vez llegaron los uniformados debieron romper la cerradura para ingresar al inmueble y una vez dentro, en el segundo piso de la residencia, confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes, de Maryi Paola Barragán y su hijo, quienes presentaban claros signos de violencia.



De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Villavicencio, la causa del deceso de la madre y el menor sería asfixia mecánica. Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía presumen que el agresor pudo haber utilizado una franja de tela resistente para cometer este acto.

Maryi Paola Barragán Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoce del caso de Maryi Barragán?

Una de las hipótesis más sólidas que manejan las autoridades es que el victimario conocía a Maryi Barragán, al punto que mencionan que el responsable se tomó el tiempo de cerrar la puerta con candado por fuera antes de huir, un detalle que levantó las sospechas de los peritos.

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Gracias a los testimonios recolectados en el sector, algunos vecinos informaron haber visto a un hombre salir del inmueble durante las primeras horas de la mañana del viernes, información que bastó para que las autoridades correspondientes tomarán las medidas para su captura.

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Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía de Villavicencio, confirmó que el sospechoso fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación para verificar su identidad y esclarecer su posible responsabilidad en este doble crimen. Mientras tanto, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para los exámenes forenses.

La Policía Metropolitana expresó su solidaridad con los familiares y reiteró su compromiso de brindar todo el apoyo necesario al CTI, esto mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y realizaron un llamado a la comunidad para aportar cualquier dato adicional que permita esclarecer definitivamente los motivos detrás de este hecho.