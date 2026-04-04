Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
NUEVAS FOTOS DE ARTEMIS
FALLECE EMPRESARIO COLOMBIANO
CRISTO LE CRECE EL CABELLO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Madre e hijo fueron encontrados sin vida en su propia casa durante Semana Santa

Madre e hijo fueron encontrados sin vida en su propia casa durante Semana Santa

El reporte de las autoridades señala que el hecho fue descubierto gracias a una alerta del padre de la joven, quien vivía en una casa contigua.

Maryi Barragán fue encontrada sin vida
Madre e hijo fueron encontradas sin vida en su propia casa durante Semana Santa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Maryi Barragán, de 30 años, y su hijo de 12 años fueron encontrados sin vida este Viernes Santo 3 de abril, esto al interior de una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Villavicencio, situación que generó mucha conmoción en los vecinos de este sector de la ciudad.

Según el reporte oficial de las autoridades indica que el hallazgo se produjo hacia el mediodía, gracias a la alerta emitida por el padre de la mujer, quien reside en una vivienda contigua, esto después de notar que su hija no respondía a los constantes llamados y ver que la puerta de ella tenía un candado externo.

Puedes leer: Querida abogada es hallada sin vida en su propio apartamento: "Tendida sobre la cama"

Una vez llegaron los uniformados debieron romper la cerradura para ingresar al inmueble y una vez dentro, en el segundo piso de la residencia, confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes, de Maryi Paola Barragán y su hijo, quienes presentaban claros signos de violencia.

Te puede interesar

  1. Testigo narra últimos minutos de Kathya Bartolo
    Habla testigo de muerte de cajera que recibió un chocolate a conductor; crudos detalles
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Habla testigo de muerte de cajera que recibió un chocolate a conductor; crudos detalles

  2. Hipótesis en ataque contra pareja y su bebé en Tolima
    La oscura razón por la que habrían acabado con pareja y su bebé en Tolima; ¿brujería?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    La oscura razón por la que habrían acabado con pareja y su bebé en Tolima; ¿brujería?

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Villavicencio, la causa del deceso de la madre y el menor sería asfixia mecánica. Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía presumen que el agresor pudo haber utilizado una franja de tela resistente para cometer este acto.

Maryi Paola Barragán y su hijo fueron hallados sin vida
Maryi Paola Barragán
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoce del caso de Maryi Barragán?

Una de las hipótesis más sólidas que manejan las autoridades es que el victimario conocía a Maryi Barragán, al punto que mencionan que el responsable se tomó el tiempo de cerrar la puerta con candado por fuera antes de huir, un detalle que levantó las sospechas de los peritos.

Publicidad

Puedes leer: Revelan la jugada de los hermanos Cardozo para evadir a la Policía en caso Diana Ospina

Gracias a los testimonios recolectados en el sector, algunos vecinos informaron haber visto a un hombre salir del inmueble durante las primeras horas de la mañana del viernes, información que bastó para que las autoridades correspondientes tomarán las medidas para su captura.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Adulto mayor fallece en Tabio
    Adulto mayor fallece en Tabio
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Abuelito es arrollado por un bus intermunicipal; falleció en el lugar

  2. Mujer condenada a perpetua en González Catán
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Contundente veredicto contra mujer que le quitó la vida a su novio porque saludó a una amiga

Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía de Villavicencio, confirmó que el sospechoso fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación para verificar su identidad y esclarecer su posible responsabilidad en este doble crimen. Mientras tanto, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para los exámenes forenses.

La Policía Metropolitana expresó su solidaridad con los familiares y reiteró su compromiso de brindar todo el apoyo necesario al CTI, esto mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y realizaron un llamado a la comunidad para aportar cualquier dato adicional que permita esclarecer definitivamente los motivos detrás de este hecho.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Muertes extrañas

Villavicencio

Homicidio