VIDEO: Hombre armado irrumpe en hospital y genera pánico en sala de espera

Este sábado 11 de abril de 2026, Un sujeto violento irrumpió en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, portando armas blancas de gran envergadura, lo que generó momentos de máxima tensión en las salas de espera y áreas de urgencias del centro asistencial.

Las autoridades reportaron que los hechos ocurrieron durante las horas de la mañana, cuando el individuo ingresó al hospital por el área de urgencias, este ingresó armado con hachas y machetes, el hombre avanzó hacia las salas de espera, donde pacientes y personal médico se encontraban realizando sus labores habituales.

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Según los reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, el atacante mostraba un comportamiento errático y sumamente agresivo, blandiendo sus armas contra las personas presentes, lo que desató escenas de pánico colectivo, debido a que se temía que este fuera a ocasionar una tragedia.



¿Cómo capturaron al hombre armado en el Hospital Universitario del Valle?

Una vez se presentó esta situación, el personal de seguridad privada del hospital activó el botón de pánico, lo que permitió que patrullas de la Policía Metropolitana de Cali llegaran al sitio en cuestión de minutos al Hospital Universitario del Valle, esto con el fin de enfrentar al sujeto.

En primera instancia se conoció que este se rehusó a deponer las armas y, por el contrario, arremetió contra las autoridades. Hecho que provocó varios minutos de tensión dentro del Hospital Universitario del Valle, sin embargo, las autoridades aplicaron el protocolo de uso progresivo de la fuerza, los agentes lograron desarmar y capturar al atacante.

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Las fuentes oficiales confirmaron que no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque varios de los presentes debieron recibir atención médica inmediata por crisis nerviosas tras el enfrentamiento en las salas de espera.

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Luego, el capturado fue trasladado a una unidad judicial bajo estrictas medidas de seguridad. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado el proceso de judicialización por los delitos de ataque a servidor público y porte de armas. Las autoridades investigan si el agresor padece de alguna alteración mental o si se encontraba bajo el efecto de sustancias psicoactivas en el momento del ataque.

Por su parte, la administración del Hospital Universitario del Valle anunció que reforzará de manera inmediata los controles de acceso en las áreas críticas para garantizar la protección de los usuarios y el personal sanitario.