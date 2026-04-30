Lechonería de Suba era usada para distribuir estupefacientes; capturaron cuatro personas

En las últimas horas se conoció un operativo donde las autoridades de la ciudad desmantelaron un centro de dosificación de estupefacientes que operaba bajo la fachada de una tradicional lechonería en la localidad de Suba, donde esto permitió la captura de cuatro personas.

Se conoció que la intervención fue liderada por unidades del Grupo Antiextorsión y uniformados del CAI Aures, quienes realizaban labores de registro en este lugar. Según el reporte oficial, la pericia policial permitió detectar comportamientos sospechosos por parte de los trabajadores del establecimiento al notar la presencia de los agentes.

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Al intentar evadir el procedimiento, los sospechosos motivaron una intervención inmediata en la parte trasera del local. Allí, los policías no encontraron los hornos o ingredientes típicos del plato tolimense, sino un laboratorio clandestino equipado para la preparación y división de drogas sintéticas y naturales.



Por otro lado, lo que más sorprendió a los investigadores fue el uso de los elementos propios del comercio legal para fines criminales. Sobre las mismas bandejas metálicas utilizadas para servir la lechona, se halló un peligroso "cóctel" de narcóticos.

#Suba 📍| Lo que parecía un establecimiento común de comidas (lechoneria) ocultaba un centro de acopio de estupefacientes donde fueron hallados 4 kilos de marihuana, tusi y drogas sintéticas.



4 personas fueron capturadas y responderán por el delito de tráfico de estupefacientes. pic.twitter.com/a4NVWBpBVv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 30, 2026

¿Qué más se conoció del caso de esta lechonería en Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá logró incautar grameras, elementos para la dosificación y varios equipos móviles que presuntamente se usaban para coordinar entregas a domicilio, lo que provocó la detención de hasta cuatro personas que estaban dentro de esta lechonería.

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Tras las audiencias preliminares, un juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento intramural, por lo que deberán responder en prisión por el delito de tráfico de estupefacientes, de igual forma, las autoridades comentaron que estas situaciones ponen en riesgo la salud pública al manipular sustancias de alta peligrosidad.

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Nacional invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa, de igual forma, comentan que en lo que va de 2026, los operativos conjuntos en el país permitieron la incautación de más de 154 toneladas de este tipo de sustancias.

Uno de los casos más relevantes fue en noviembre de 2025, cuando la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó 18 diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Bosa y Suba, donde se presentó la captura de 23 personas de varias estructuras delincuenciales.