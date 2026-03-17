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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Tu EPS será liquidada? Qué hacer y cómo seguir recibiendo atención médica

¿Tu EPS será liquidada? Qué hacer y cómo seguir recibiendo atención médica

Las declaraciones del presidente sobre la liquidación de EPS en Colombia generan inquietud entre afiliados por posibles cambios en la atención en salud y traslados de entidad.

Liquidación EPS
Liquidan EPS, imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

La posibilidad de que varias EPS sean liquidadas en Colombia volvió a generar preocupación entre los afiliados, luego de anuncios del Gobierno sobre intervenir entidades con problemas financieros.

De acuerdo con información reciente, el presidente Gustavo Petro planteó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud en quiebra, lo que podría afectar a millones de usuarios dentro del sistema de salud.

Lee también: Listado de EPS que serían liquidadas en Colombia; revisa si está la tuya

Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera... Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio
Dijo el presidente

Sin embargo, el sistema de salud colombiano cuenta con mecanismos definidos para garantizar la atención médica de los afiliados, incluso en estos escenarios.

Si tu entidad entra en proceso de liquidación, no necesitas hacer un trámite inmediato para seguir recibiendo atención médica. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, se encarga de asignarte automáticamente a otra.

Este proceso busca evitar interrupciones en los servicios, por lo que tu atención debe continuar sin cambios bruscos.

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¿Qué debes hacer si tu EPS entra en liquidación?

Si estás afiliado a una EPS que entra en proceso de liquidación, es importante que tengas en cuenta algunas acciones para mantener el control de tu atención en salud:

  • Consulta en la página web de la Supersalud cuál será tu nueva entidad asignada.
  • Revisa tus citas médicas y tratamientos para confirmar su continuidad.
  • Conserva fórmulas, historias clínicas y órdenes médicas vigentes.
  • Comunícate con tu nueva entidad para resolver dudas sobre servicios y cobertura.

Estas medidas te permiten tener mayor claridad y seguimiento durante el proceso de cambio dentro del sistema.

Puedes ver: El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora


  • Asimismo, uno de los principales temores de los afiliados es la continuidad de tratamientos. En este punto, las autoridades han sido claras al mencionar que los servicios deben mantenerse.

Las entidades están obligadas a garantizar la continuidad e integralidad de los tratamientos médicos, incluso durante el proceso de liquidación. Esto incluye consultas, medicamentos y procedimientos en curso.

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¿Quién decide la liquidación de una EPS y cuál sería el impacto en los afiliados?

Aunque el presidente puede anunciar medidas o lineamientos, la decisión formal de liquidarla no depende directamente de él. La entidad encargada de estos procesos es la Superintendencia Nacional de Salud, que evalúa cada caso y toma la decisión según criterios técnicos y legales.

Esto significa que cada liquidación sigue un proceso específico y no ocurre de forma automática para todas las entidades. El sistema de salud en Colombia funciona bajo el modelo de aseguramiento definido por la Ley 100, donde las entidades promotoras de salud administran los recursos y servicios para los afiliados.

Sin embargo, desde hace varios años el sistema de salud enfrenta problemas financieros, deudas con hospitales y dificultades en la prestación del servicio, según reportes de la Superintendencia Nacional de Salud y análisis difundidos en medios nacionales.

Se estima que millones de afiliados podrían verse involucrados en procesos de traslado dentro del sistema. Algunas proyecciones, basadas en el número de afiliados de las EPS que podrían entrar en liquidación, indican que más de 12 millones de personas tendrían que ser trasladadas a otras entidades dentro del sistema de salud.

Por ahora, la liquidación de las mismas se mantiene como una medida en evaluación dentro del contexto de la crisis del sistema de salud. En caso de que se materialicen decisiones concretas, el proceso estará acompañado por entidades del Estado que deben garantizar la atención de los usuarios sin interrupciones.

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