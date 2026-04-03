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El sorprendente lugar que ocuparía la Selección Colombia en el Mundial 2026, ¿cómo le irá?

La inteligencia artificial ha trazado el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y los resultados son un verdadero reto.

El sorprendente lugar que ocuparía la Selección Colombia en el Mundial 2026, ¿cómo le irá?
El sorprendente lugar que ocuparía la Selección Colombia en el Mundial 2026, ¿cómo le irá?
Foto: Redes de La Selección Colombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

La tecnología ha hablado y, para ser sinceros, el panorama que dibuja para nuestra Selección Colombia en la próxima cita orbital de 2026 tiene a más de uno rascándose la cabeza.

La compañía británica de big data e inteligencia artificial, denominada Quantum, se encargó de procesar miles de datos para lanzar una moneda digital al aire y predecir qué pasará en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

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Si bien el equipo dirigido por Néstor Lorenzo genera una ilusión gigante, este escenario tecnológico no resulta ser el más amigable para el corazón de los aficionados cafeteros.

Para empezar a calentar motores, hay que recordar que este será un torneo histórico porque pasaremos de 32 a 48 selecciones participantes.

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Esto cambia las reglas del juego, ya que ahora avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y, como novedad, los ocho mejores terceros lugares.

En este nuevo tablero de ajedrez futbolístico, Colombia quedó ubicada en el Grupo K, compartiendo zona con la Portugal de las estrellas, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Aunque sobre el papel parece una zona donde la Tricolor podría brillar, los números de Quantum dicen algo muy distinto.

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Según el análisis de esta firma de datos, Colombia no lograría dominar su grupo. El pronóstico indica que Portugal se quedaría con el primer puesto y, en un giro bastante inesperado, la República Democrática del Congo ocuparía la segunda posición.

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Esto dejaría a nuestra selección avanzando a la fase de eliminación directa apenas como uno de los "mejores terceros". Es un balde de agua fría para quienes esperan ver a la Tricolor liderando con autoridad desde el primer minuto.

La agenda de Colombia en esta fase inicial ya está marcada en el calendario. El debut sería el 17 de junio en la imponente Ciudad de México contra Uzbekistán.

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Luego, el equipo se trasladaría a Monterrey el 23 de junio para medir fuerzas contra el combinado del Congo. Finalmente, el cierre de la fase de grupos sería un duelo de alto voltaje contra Portugal el 27 de junio en la ciudad de Miami.

Es en este último escenario donde la calidad de figuras consolidadas como Luis Díaz, Richard Ríos y Luis Javier Suárez será puesta a prueba bajo el sol de Florida.

Pero, ¿qué pasaría después de clasificar raspando como terceros?. Aquí es donde el simulador se pone realmente pesado para los colombianos.

El Big Data proyecta que en la ronda de 16avos de final, el destino nos pondría frente a frente con Francia. Cabe recordar que el equipo galo ya nos dejó un sabor amargo en enfrentamientos amistosos previos.

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Según Quantum, los franceses no solo nos eliminarían en esa instancia, sino que seguirían su camino de forma imparable hasta la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York el 19 de julio.

La predicción tecnológica va más allá y asegura que Francia se vería las caras contra España en el partido definitivo, logrando así consagrarse con su tercera corona mundial.

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Mientras tanto, la esperanza colombiana se centra en que jugadores con magia en los pies, como James Rodríguez, logren romper estos algoritmos y cambien el guion que la inteligencia artificial ha escrito.

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