¿Cuándo es el Día del Padre este 2026? La fecha oficial y el cambio de última hora

El Día del Padre en Colombia es una de las festividades más importantes del año para las familias.

Además de ser el momento perfecto para rendir homenaje y dar las gracias a los hombres del hogar, es una jornada que reactiva con fuerza la economía local, los restaurantes y los centros comerciales de la ciudad.

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Si te estás preguntando exactamente qué día debes separar en tu agenda para comprar los regalos y reservar los mejores planes, aquí te contamos todos los detalles del calendario para este año.



¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Colombia en 2026?

Tradicionalmente, en Colombia se adoptó la costumbre de celebrar esta fecha el tercer domingo del mes de junio. De acuerdo con este ordenamiento comercial, la fecha oficial del Día del Padre para este 2026 es el domingo 21 de junio.

A diferencia del Día de la Madre, que suele contar con modificaciones territoriales en algunas zonas del país.

Es importante que tengas en cuenta que, aunque junio es un mes caracterizado por múltiples lunes festivos en el país, el Día del Padre se vive y se disfruta exclusivamente en la jornada dominical.

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El factor electoral: ¿Se podría cambiar la fecha?

A pesar de que el 21 de junio es el día estipulado en el almanaque, los colombianos deben mantenerse alerta a los anuncios del Gobierno Nacional y de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Si el calendario electoral del país determina que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales coincide exactamente con este fin de semana, la fecha comercial podría ser reprogramada.

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En ocasiones pasadas, el festejo se trasladó una semana después con el fin de garantizar una alta participación en las urnas y permitir que los comercios operen con total libertad y sin restricciones de movilidad o ley seca. De confirmarse esta medida, el festejo pasaría al domingo 26 de junio, cruzándose idealmente con un puente festivo nacional.

¿Cómo se vive la celebración en la capital?

Bogotá se transforma por completo para consentir a los papás. Según las estadísticas comerciales del gremio, más del 75% de los ciudadanos festeja activamente este día.

Los planes se dividen de forma muy equilibrada: un 45% de las familias prefiere salir a almorzar a restaurantes tradicionales o visitar los centros comerciales, mientras que el 55% restante opta por reuniones privadas y asados en casa.

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Para incentivar el comercio formal, la Alcaldía y Fenalco suelen habilitar jornadas extendiendo los horarios de atención de miles de establecimientos nocturnos para facilitar las compras de regalos de última hora.

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Entre los obsequios más buscados por los colombianos se destacan las prendas de vestir, el calzado, los artículos tecnológicos y los licores finos.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales para que no te tome por sorpresa ningún movimiento en el calendario del país.