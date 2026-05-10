Esta es la única ciudad de Colombia que no celebrará el Día de la Madre este 10 de mayo

La gran mayoría de los hogares se reúnen este 10 de mayo de 2026 para celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, en Cúcuta y gran parte de Norte de Santander, mantiene una tradición única que la separa del calendario nacional, pues habitualmente celebran esta conmemoración el último domingo del mes de mayo.

Se conoció que a nivel nacional, la celebración del Día de la Madre fue institucionalizada mediante la Ley 28 de 1925 durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, reforzada posteriormente por el Decreto 748 de 1926. Sin embargo, en esta región existen diversas versiones que explican por qué tomaron la decisión de no seguir al pie de la letra esta celebración.

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Una de las teorías más aceptadas se remonta al terremoto del 18 de mayo de 1875. Este desastre natural afectó gravemente a la región y dejó miles de víctimas. Tanto es así que debido a la cercanía de la fecha nacional con el aniversario de la tragedia, la comunidad decidió mover la celebración hacia el final del mes como un acto de respeto y duelo por los fallecidos.



¿Qué otras explicaciones hay para la no celebración del Día de la Madre este 10 de mayo?

Otra explicación recurrente es que en las primeras décadas del siglo XX, el transporte de mercancías hacia la frontera dependía de envíos internacionales y del ferrocarril. En varias ocasiones, los cargamentos de flores, obsequios y productos europeos no llegaban a tiempo para el segundo domingo de mayo.

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Por lo cual ante esta situación, los comerciantes locales habrían impulsado el cambio de fecha para asegurar que los suministros estuvieran disponibles, evitando así pérdidas económicas y permitiendo que las familias tuvieran acceso a los regalos tradicionales, situación que fue aceptada por los comercios.

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De igual forma, a pesar de la arraigada costumbre de celebrar el último domingo de mayo, el año 2026 presenta una variación particular. Según información de la Diócesis de Cúcuta, la fecha habitual del 31 de mayo coincide con la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Ante estas situaciones se conoce que en Cúcuta y su área metropolitana, el Día de la Madre se conmemora formalmente el 24 de mayo de 2026, correspondiente al penúltimo domingo del mes. Esta flexibilidad demuestra que, aunque la tradición es fuerte, la ciudad sabe adaptarse a las realidades nacionales sin perder su esencia única.