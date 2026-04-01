Mundial 2026: 7 cosas que debes saber para disfrutar los partidos en Canadá

Tras la definición de todos los participantes para el Mundial 2026, uno de los países que se perfila como un destino muy visitado será Canadá, país que albergará algunos partidos de este certamente. Por lo cual, se conoció que varios colombianos ya comienzan a alistar sus maletas para visitar este destino.

Por lo cual, se conoció que con una combinación de ventajas económicas, conectividad aérea y seguridad, el país norteamericano espera recibir a miles de seguidores de la "Tricolor", tanto es así que uno de los factores que beneficia este hipotético viaje es la tasa de cambio de la moneda local.

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Mientras que el dólar estadounidense suele rondar los $3.700, el dólar canadiense se sitúa aproximadamente en los $2.650. Esta diferencia representa un ahorro significativo que permite optimizar el presupuesto en alojamiento, transporte y alimentación frente a otros destinos internacionales del torneo, además de otras cosas para ir a este lugar.



¿Qué cosas se deben saber para disfrutar el Mundial 2026 en Canadá?

Por otro lado, se conoció que la logística de viaje se facilita gracias a la oferta de vuelos directos desde Bogotá hacia Toronto, operados por Air Canada. Dicha ruta convierte a Toronto en el principal hub de entrada para los hinchas colombianos, permitiendo conexiones fluidas hacia otras sedes y puntos turísticos del país.

Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia, destacó el papel de la compañía. “El Mundial será una oportunidad extraordinaria para que los aficionados latinoamericanos descubran Canadá. Desde Air Canada queremos facilitar ese viaje conectando a los viajeros desde Bogotá hacia nuestras principales ciudades para que vivan el fútbol y al mismo tiempo conozcan un país diverso, seguro y lleno de experiencias únicas”.

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Como se mencionó previamente, los partidos en Canadá se concentrarán principalmente en Toronto y Vancouver, ciudades que tendrán partidos de la fase de grupos, octavos de final y otras rondas, además de ser dos metrópolis que destacan por su infraestructura de vanguardia y sistemas de transporte eficientes.

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Tanto es así que en el caso de que Colombia termine en la segunda posición de su grupo, disputará la siguiente ronda en Toronto, lo que refuerza la importancia de esta ciudad como base de operaciones para los colombianos.



¿Qué otros beneficios hay en Canadá para los colombianos en el Mundial 2026?

Por otro lado, Air Canadá mencionó que la oferta que se propone es derribar la barrera del idioma, al punto que se están preparando operadores especializados con guías latinos para acompañar a los visitantes en sus desplazamientos a los estadios y recorridos por la ciudad.

Ante esto, Francisco Romero, touroperador en Canadá, enfatiza que la experiencia debe ir más allá de los estadios: “Nuestro objetivo es que los visitantes latinoamericanos vivan una experiencia completa, con recorridos en español que incluyen ciudades vibrantes como Toronto y Vancouver, visitas a lugares icónicos como las Cataratas del Niágara y experiencias gastronómicas y culturales”.

Sumado a esto, se mencionó que las Cataratas del Niágara, es un lugar que los viajeros podrán explorar, además de los paisajes de las Montañas Rocosas y disfrutar de una de las sociedades más seguras y hospitalarias del mundo.