Jugadora de la Selección Colombia se quitó los senos para poder mejorar su rendimiento

Leicy Santos, la actual volante creativa del Washington Spirit y pieza fundamental de la Selección Colombia, tomó una decisión que marcó un antes y un después en su comodidad dentro del campo de juego: someterse a una cirugía de senos.

Esta determinación no tuvo un fin estético convencional, sino que estuvo impulsada estrictamente por su búsqueda de un mejor desempeño atlético.

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En una charla cercana con su amiga y excompañera de selección, Isabella Echeverri, la "10" colombiana compartió que sentía que su físico anterior representaba un impedimento real para desarrollar su carrera al máximo nivel.



La jugadora, nacida en Lorica, Córdoba, ha tenido una trayectoria marcada por la superación constante. Desde que su familia se mudó a Bogotá sin recursos económicos para apoyar su sueño futbolístico, Leicy ha demostrado que su prioridad es el balón.

Esa misma disciplina la llevó a entender que, en el fútbol de élite, cada detalle cuenta para ganar velocidad y agilidad.

Por ello, al sentir que el tamaño de sus senos afectaba su movilidad y rendimiento, decidió pasar por el quirófano para optimizar su condición física de cara a las exigencias internacionales.

Isabella Echeverri, quien ahora cubre el mundo del fútbol como comentarista tras haber jugado mundiales con la camiseta tricolor, fue la encargada de revelar este testimonio en sus plataformas digitales.

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Durante la cobertura de eventos de alto calibre como la SheBelieves Cup 2026, donde Colombia se midió contra potencias como Estados Unidos, quedó en evidencia que jugadoras como Leicy Santos necesitan estar en su punto físico más alto para "plantar cara" a las mejores del mundo.

Santos es reconocida por su técnica y visión de juego, cualidades que requieren una libertad de movimiento total en la zona del mediocampo.

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La historia de Leicy no es solo la de una futbolista que triunfó en el Atlético de Madrid ganando la Supercopa y la Copa de la Reina, sino la de una atleta que analiza su cuerpo como su herramienta de trabajo principal.

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La decisión de operarse los senos responde a una percepción corporal enfocada en la funcionalidad deportiva. Para una jugadora que ha pasado por clubes como Besser y Santa Fe antes de dar el salto a Europa y ahora a la liga estadounidense, la evolución física es parte del profesionalismo.

A sus 29 años, Leicy Santos continúa siendo un referente indiscutible y una "FIFA Legend" en potencia, demostrando que su compromiso con la Selección Colombia va más allá de lo que sucede en los 90 minutos de juego.

Su paso por el quirófano es un reflejo de los sacrificios y ajustes que las deportistas de alto nivel consideran necesarios para mantenerse en la cima del fútbol femenino global.

Isabella Echeverri, al capturar este testimonio, pone sobre la mesa cómo la percepción del propio cuerpo en el deporte puede llevar a tomar decisiones valientes que terminan impulsando goles y triunfos en escenarios tan imponentes como el Sports Illustrated Stadium.

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Santos sigue enfocada en su labor con la Fundación Leicy Santos y en su presente en el Washington Spirit, donde su agilidad y creatividad siguen siendo sus mejores cartas de presentación.