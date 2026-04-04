VIDEO: así fue el momento en que una avioneta cayó sobre un restaurante y dejo varios muertos

Durante la mañana de este Viernes Santo, 3 de abril se presentó un accidente aéreo en Capão da Canoa, litoral norte del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, en el cual un avión monomotor perdió el control poco después de despegar y terminó impactando violentamente contra un restaurante local.

La aeronave, identificada como un modelo Piper JetPROP DLX fabricado en 1999, había despegado de la ciudad costera con destino hacia São Paulo. Según el comunicado oficial del Cuerpo de Bomberos, el avión habría colisionado inicialmente contra un poste de energía al final de la pista de despegue, lo que provocó que perdiera el control.

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Tanto es así que este impacto inicial provocó que la avioneta perdiera altitud de forma inmediata, precipitándose sobre un establecimiento comercial ubicado en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona predominantemente residencial del municipio.



Se conoció que varias personas que transitaban por el lugar, fueron quienes registraron cómo las llamas envolvieron rápidamente los restos de la aeronave y parte de la estructura del restaurante. Si deseas ver el video del accidente accede en aquí.



Saldo del accidente del avión en Brasil contra un restaurante

Las autoridades confirmaron que el saldo del accidente de este avión en Brasil es de cuatro personas fallecidas, todas tripulantes o pasajeros del avión. Entre las víctimas fatales confirmadas se encuentran el piloto y una pareja de empresarios que planeaba asistir a un evento comercial en el estado de São Paulo.

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Sin embargo, la tragedia no fue mayor debido a que el establecimiento se encontraba cerrado al público en ese momento. La aeronave involucrada pertenecía a la empresa Jetspeed Holding Ltda y contaba con una capacidad de hasta seis asientos.

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De acuerdo con las autoridades aeronáuticas de Brasil, el avión mantenía su situación de aeronavegabilidad regular, lo que sugiere que contaba con los permisos técnicos necesarios para operar, por lo cual, se encuentran investigando los motivos que llevaron a que este aeromotor cayera de esta forma.

Tanto es así que se comenzaron a evaluar todas las posibles hipótesis de este siniestro, como puede ser posibles fallas mecánicas o de navegación, así como el impacto crítico contra el poste eléctrico que precedió la caída.

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