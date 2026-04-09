Condenan a influencer que culpó a su perro de matar a su novia; ‘durmieron’ al animalito

Kaleb Mickens, el hombre que bajo el alias de Cash Cartier proyectaba una vida de opulencia, viajes y mentorías financieras, ha visto cómo su castillo de naipes se derrumbó definitivamente frente a las autoridades del Condado de Tarrant.

El pasado 7 de abril de 2026, la justicia puso punto final a una de las historias más comentadas en el mundo de la farándula digital, dictando una sentencia de 40 años de prisión para el influencer.

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La historia que llevó a este desenlace comenzó la noche del 8 de octubre de 2023. En aquel entonces, Mickens llamó a los servicios de emergencia reportando que su pareja, Sheila Cuevas, no presentaba signos vitales.



Sin embargo, lo que realmente captó la atención mediática y generó una ola de indignación fue la explicación que el influencer ofreció en ese primer momento: aseguró que las heridas de la joven eran producto de un ataque de su perro, un can llamado Soldier.

Esta versión de los hechos tuvo consecuencias inmediatas y lamentables para el animal, que fue retirado por control de animales y sacrificado bajo la creencia de que era un peligro.

No obstante, la tecnología forense y la experiencia médica no tardaron en derribar la coartada de Mickens.

Los especialistas determinaron que las lesiones que presentaba Sheila, las cuales incluían costillas rotas y diversas heridas punzantes, eran totalmente incompatibles con el ataque de una mascota.

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Los hallazgos apuntaban, sin lugar a dudas, a una agresión física directa y prolongada de origen humano.

Mientras en sus redes sociales Mickens se mostraba como un líder de IM Academy, invitando a jóvenes a unirse a su equipo con la promesa de generar miles de dólares y alcanzar la libertad financiera, la investigación judicial revelaba un perfil muy diferente.

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Detrás de los filtros de Instagram y los discursos de motivación, se escondía una personalidad que utilizaba su estatus para manipular a quienes lo rodeaban.

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Durante el proceso, se reveló que el influencer finalmente admitió haber atacado a la joven tras haber consumido sustancias que facilitaron la agresión.

Este reconocimiento, sumado a las pruebas presentadas por la fiscalía, dejó al descubierto el cinismo con el que intentó desviar la atención hacia un ser inocente para evadir su responsabilidad.

Pero los problemas legales de Kaleb Mickens no terminaron en el Condado de Tarrant. El historial del influencer incluía otros sucesos de violencia previa.

Se le sumó una condena de 20 años por la revocación de una libertad condicional anterior y otros 15 años por un altercado con un objeto peligroso en el Condado de Dallas, casos que involucraban a otras mujeres con las que había mantenido vínculos.

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La familia de Sheila Cuevas, presente durante la audiencia, manifestó que aunque ninguna sentencia podrá devolverles su presencia, la rendición de cuentas ante la ley es un paso necesario para que los hechos no queden en el olvido.

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