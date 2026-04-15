Murió Felipe Stait, fundador de Enanitos Verdes; esta es la enfermedad que tenía

La noticia ha sacudido las fibras más sensibles del rock en español: Felipe Staiti, el alma de la guitarra y fundador de los Enanitos Verdes, ha partido a los 64 años.

El Hospital Italiano de su natal Mendoza, en Argentina, fue el lugar donde el músico pasó sus últimas horas tras enfrentar diversas complicaciones en su estado de salud que se habían intensificado recientemente.

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La Secretaría de Cultura de Mendoza fue la encargada de oficializar la información, describiendo a Staiti como un talento irreemplazable que definió el sonido de toda una provincia y de un continente entero.



Para quienes crecieron escuchando los solos de guitarra que marcaron los años 80 y 90, su ausencia deja un vacío difícil de llenar en el escenario.

¿Quién era Felipe Staiti?

La historia de Felipe con la música no fue producto del azar. Desde los nueve años, ya mostraba una curiosidad inmensa por las cuerdas, componiendo su primera obra titulada “Canoa” en el Instituto Cuyano de Cultura Musical. Sin embargo, el gran giro de su vida ocurrió en noviembre de 1979.

En aquel entonces, se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar vida a un proyecto que, aunque nació en un coro de iglesia buscando meter sonidos más potentes, terminaría conquistando estadios.

En 1984, el grupo fue bautizado como la gran revelación en el Festival de La Falda, y desde allí no hubo marcha atrás.

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Canciones como "La muralla verde", "Te vi en un tren" y "Luz de día" se convirtieron en himnos que traspasaron las fronteras argentinas para volverse referentes de la identidad latina en todo el mundo.

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Tras la triste partida de Marciano Cantero en 2022, Staiti no permitió que la música se detuviera. Con una valentía admirable, asumió el rol de vocalista principal además de seguir al mando de su inseparable guitarra.

Bajo su liderazgo, la banda retomó los escenarios en lugares tan emblemáticos como el Dodger Stadium de Los Ángeles y continuó girando por Latinoamérica.

Sin embargo, el destino le puso pruebas físicas complejas. A finales de 2024, tras una intensa gira por los 40 años del primer disco de la agrupación, Felipe enfrentó una situación médica delicada en México tras contraer una bacteria.

Este episodio, sumado a su condición de celíaco, lo llevó a perder 15 kilos y a atravesar un largo proceso de recuperación que afectó incluso su capacidad vocal. Aun así, su espíritu seguía enfocado en el futuro.

Apenas unas semanas antes de este desenlace, la banda celebraba un hito sin precedentes para el rock argentino: la icónica canción "Lamento boliviano" superó las mil millones de reproducciones en Spotify.

Era el broche de oro para una carrera que Staiti defendió "a pulmón" desde los días en que cargaban sus discos bajo el brazo buscando una oportunidad.

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Felipe tenía la mirada puesta en el horizonte. Entre sus planes más próximos figuraba una ambiciosa gira por Estados Unidos junto a los españoles Hombres G, programada para mediados de este 2026.

Además, trabajaba con entusiasmo en un álbum de grandes éxitos que incluiría colaboraciones con artistas internacionales para refrescar sus temas clásicos.