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Destapan fríos mensajes de mamá de niño que falleció dentro del carro: “Va a sufrir”

Las autoridades revelaron que Roxana denunció en varias ocasiones a su expareja, mientras que el hombre aseguraba que ella lo chantajeaba con su hijo.

Crudos mensajes de mamá de Vicente Meza
Destapan fríos mensajes de mamá de niño que falleció dentro del carro: “Va a sufrir”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles del caso de Vicente Meza, un niño de apenas 3 años que falleció a causa de un golpe de calor tras permanecer encerrado durante 12 horas en la camioneta de su madre, Roxana en la ciudad de Mexicali, México. Hecho que inició como un posible descuido dio un giro tras lo último que se conoció por las autoridades.

Según informó las autoridades, Vicente Meza murió luego de pasar medio día bajo las altas temperaturas dentro del vehículo. Según las investigaciones, mientras el niño se encontraba en la camioneta, su madre, Roxana, asistió a una fiesta y estuvo compartiendo publicaciones en sus redes sociales durante horas.

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Ante esto, Juan Carlos Meza, padre del menor, cuestionó públicamente la versión de un error accidental. Tanto es así que para medios delicados, señaló que la tragedia fue premeditada, argumentando que ella seguía consumiendo tomaba bebidas alcohólicas y publicando contenido mientras su hijo sufría el encierro.

“Yo no puedo creer que subas un mensaje a un estado a las 11 del estéreo de tu carro, otro a las dos de la mañana, otro a las cinco de la mañana y una frase motivacional a la una de la tarde”. Además explicó que es injustificable el tiempo que permaneció el menor en esta situación “Te equivocas por una hora, por dos horas, por tres horas... pero no por 14 horas”.

¿Qué más se conoció el caso de Vicente Meza?

Posteriormente, las autoridades revelaron en la audiencia de imputación de cargos, la revelación de mensajes de WhatsApp que Roxana habría enviado previamente a su expareja con relación a su hijo Vicente Meza.

Puedes leer: Esta fue la estrategia de la suegra de Carolina Flores para evadir su captura

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Según las autoridades mexicanas, los investigadores presentaron evidencia donde la mujer profería amenazas directas utilizando al menor como medio de chantaje. Al punto que medios locales revelaron que habían mensajes como “Me voy a desquitar y tú serás el responsable”.

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Otro mensaje que apareció fue “Tu hijo va a sufrir las consecuencias”. Gracias a estos mensajes refuerzan la teoría de la fiscalía sobre una posible intención detrás de la omisión de cuidado por parte de Vicente Meza. Además, se conoció que Roxana había denunciado previamente a Juan Carlos por violencia intrafamiliar en tres ocasiones.

Actualmente, Roxana se encuentra detenida bajo prisión preventiva y enfrenta cargos por el delito de homicidio con omisión impropia con dolo eventual. Con esto, aunque no hubiera de acabar con la intención del menor, la acusada conocía el riesgo y pese a permitió que la situación sucediera.

La Fiscalía mexicana consideró una petición de 15 años de prisión, la gravedad de las pruebas y una posible reclasificación del delito podrían elevar la pena significativamente. Al punto de ser hallada culpable bajo una clasificación más severa, la mujer podría enfrentar una condena superior a los 50 años de cárcel.

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