Rolando Ochoa y la seria promesa con Omar Geles tres días antes del fallecimiento

En el mundo del vallenato la relación entre Rolando Ochoa y Omar Geles traspasó los escenarios. Durante una reciente charla en el Klub de La Kalle, "R8" relató un episodio que ocurrió apenas tres días antes de la inesperada partida de Geles, un momento que define el legado humano que el autor de "Los Caminos de la Vida" dejó en sus amigos más cercanos.

La conexión entre ambos artistas no era nueva; se remontaba al año 2000, cuando Rolando llegó a Valledupar. Desde entonces, su colega se convirtió en un apoyo fundamental en los momentos difíciles de Ochoa, impulsándolo a salir adelante cuando las deudas y la incertidumbre acechaban. Sin embargo, fue ese último encuentro, durante la filmación de un video musical, el que marcó un antes y un después en la vida de Rolando.

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¿Qué le dijo Omar Geles a Rolando Ochoa antes de su muerte?

Según relató Rolando en el Klub de La Kalle, ese día él se encontraba profundamente afectado por una situación externa. "Estaba bastante emberracado", confesó el acordeonero, explicando que había tomado mucha rabia contra alguien y estaba decidido a cortar vínculos. Fue en ese instante de ofuscación cuando Geles intervino, no como un colega, sino como un guía espiritual.

Ochoa recuerda que Omar se le acercó y, con un gesto de profunda sinceridad, le tocó el pecho. Las palabras de Geles fueron directas y cargadas de una autoridad moral que Rolando no pudo ignorar: "No señor... Usted no es eso. Usted es más que eso. Así que no ensucie su corazón". le insistió en que su corazón era lo más bonito que poseía y que no debía permitir que "la basura" de otros lo contaminara.

¿Cuál fue la promesa entre Omar Geles y Rolando Ochoa?

Más allá de un acuerdo firmado, el pacto fue un compromiso de integridad personal. El cantautor le dejó claro a Rolando que las personas que causan daño son "aves de paso" y que la vida se encarga de cobrar a cada quien según sus actos. El mensaje central que Rolando atesora es la distinción que su colega veía en él: "Usted es harina de otro costal", le dijo el maestro, instándolo a mantener su esencia por encima de cualquier conflicto.

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Este encuentro se dio en el marco de una colaboración musical. Rolando grabó en el último CD de Omar Geles dos canciones: una de su propia autoría titulada "Aquí está lo tuyo" y otra llamada "No llores mamá". Omar le había manifestado que la unión entre ambos no era solo un deseo personal, sino algo que "estaba pidiendo el pueblo".

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Rolando describe a su amigo como un "camaleón" que supo adaptarse a todas las generaciones del vallenato con una calidad excelente hasta el último momento. Ochoa destaca su calidad humana."Él era de esos amigos que no son de mentira", afirmó en la entrevista, recordando cómo Geles siempre estuvo presente para decirle: "Pila, párate... yo sé que tú tienes talento".