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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carolina Picorios recordó el robo que marcó su infancia: "Lo compré con mis ahorros"

Carolina Picorios recordó el robo que marcó su infancia: "Lo compré con mis ahorros"

Durante su paso por El Klub de La Kalle, la cantante y modelo recordó el angustiante episodio que vivió siendo niña, cuando defendió con todas sus fuerzas algo que consiguió con su propio esfuerzo.

Carolina Picorios relata en El Klub de La Kalle una impactante experiencia de hurto que vivió durante su infancia
En una entrevista en 'El Klub' de La Kalle, Carolina Picorios detalló cómo defendió con valentía un objeto de gran valor sentimental que había comprado con sus propios ahorros siendo una niña
Fotocollage realizado por La Kalle; IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Carolina Pico Ríos, durante una entrevista en El Klub de La Kalle, recordó uno de los momentos más difíciles que vivió antes de convertirse en una reconocida modelo e influenciadora. La antioqueña relató cómo un teléfono que compró con el dinero de sus primeros trabajos terminó convirtiéndose en el centro de una experiencia que nunca olvidó.

Mucho antes de viajar por el mundo y abrirse camino en la música con temas como "Velitas", Carolina asistía a una escuela de modelaje mientras reunía dinero para cumplir sus propios sueños. Fue en esa etapa cuando decidió comprarse un Blackberry con el fruto de su esfuerzo, sin imaginar que poco después sería víctima de un violento episodio mientras esperaba el transporte público.

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¿Cómo robaron a Carolina Picorios?

La modelo recordó que todo ocurrió cuando se dirigía a su escuela de modelaje. Mientras esperaba el bus junto a una amiga, llevaba el Blackberry que acababa de comprar con el dinero de sus primeros trabajos. "Cuando estaba muy chiquita, tenía que coger el bus para ir a mi escuela de modelaje; me había acabado de comprar un Blackberry... y con el dinero del modelaje, lo reuní, me lo pagué yo misma", relató.

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Carolina contó que un hombre intentó quitarle el celular, pero ella se resistió porque representaba el esfuerzo de varios meses de trabajo. "Un man malo me lo quitó, lo cogió tan fuerte que yo le empecé a forcejear", recordó. En medio del enfrentamiento, el sujeto sacó un arma blanca y la atacó. "El man me empezó a cortar... entonces ya no me pareció tan chévere", añadió.

Aunque el hombre escapó con el teléfono, la influenciadora aseguró que todavía recuerda ese episodio. Incluso mencionó un detalle que sigue presente en su memoria: "El forrito se dañó porque era como de gomita. A mí me duele mucho eso", comento..

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¿Qué aprendió después del robo?

La antioqueña aseguró que esa experiencia cambió la manera en la que valora las cosas que consigue con su trabajo. Explicó que se considera una mujer independiente y que, precisamente por eso, le cuesta aceptar que alguien intente quedarse con el esfuerzo ajeno."A mí me da mucha rabia porque es que uno se consigue las cosas con mucho esfuerzo".

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Actualmente, Carolina combina su trabajo como modelo con su carrera musical y continúa viajando entre Medellín, Bogotá, Miami y Europa. Sin embargo, aseguró que ese episodio sigue presente en su memoria porque ocurrió cuando apenas empezaba a construir su camino en el mundo del entretenimiento.

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