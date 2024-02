Actriz Carolina Gaitán será mamá a sus casi 40 años, ¡derrite de ternura!

La talentosa actriz colombiana Carolina Gaitán se encuentra atravesando por una nueva y maravillosa etapa de su vida en la que experimenta la maternidad a su casi 40 años, algo que la llena de emoción y que además desata la ternura de sus miles de seguidores.

La noticia fue confirmada por la propia artista quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales con unas tiernas imágenes en un video en el que muestra algunas ecografías que evidencian que su gestación va en un perfecto avance.

Conocida por su papel en la exitosa película de Disney 'Encanto', Carolina Gaitán reveló que a sus 39 años llega una nueva felicidad a su vida y que la ha llevado a experimentar una etapa completamente desconocida para ella.

En el video Carolina expresó su emoción y amor al hablar sobre la llegada de su bebé: "Hoy no me habita un solo corazón. ¿Puedes creer? Hoy me habitan dos. El mío y el tuyo, mi Salomón de mi corazón", expresó la actriz revelando además que tendrá un niño.

La talentosa Carolina dejó ver que desde ya tiene un profundo vínculo emocional con su futuro bebé y dejó claro que siente un gran compromiso de ser una madre amorosa y presente.

Esta dulce noticia llega apenas unas semanas después de que Carolina anunciara su compromiso con su pareja actual, en la que, a través de una publicación en la que mostraba su anillo de compromiso, confirmó su regreso al altar y su felicidad por dar este paso en su vida amorosa.

La noticia de embarazo de Carolina Gaitán genera sorpresa en sus seguidores ya que se ha destacado por ser una figura pública que ha decidido durante años mantener en privado su vida personal.

Sobre sus situaciones amorosas, lo más público que se conoció fue que tuvo una relación anterior con el DJ y productor musical Nicolás Nohra. Anteriormente la actriz estuvo casada con un diseñador gráfico colombo-americano llamado Nicolás Moreno, con quien sostuvo una relación de seis años.

Ahora la querida actriz se encuentra disfrutando de esta etapa maternal en la que ya se le ve muy feliz y dispuesta a asumir este lindo "reto" de la vida con todo su amor y paciencia para brindar el mejor ejemplo y educación a su futuro hijo.

