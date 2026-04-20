Revelan imagen clave en ataque a integrantes de Sin senos sí hay paraíso; llega por detrás

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad aportaron detalles clave sobre el ataque ocurrido el pasado 18 de abril en el centro de Bogotá, donde tres personas murieron en medio de un hecho violento durante la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso.

Los videos, divulgados en la mañana de este lunes 20 de abril, muestran el momento posterior a la agresión, cuando uniformados reducen y capturan a Josué Cubillos, señalado como el responsable del ataque contra integrantes del equipo de producción.

El hecho se registró en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe, donde se desarrollaban las grabaciones. Según las imágenes y reportes conocidos, el agresor atacó por la espalda a una de las víctimas, quien se encontraba fuera del set, recostada contra una reja.



De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre se acercó inicialmente, se alejó unos metros y luego regresó para agredir a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida mortal en el cuello.



Tras el primer ataque, varias personas presentes intentaron intervenir para controlar la situación. Sin embargo, en medio del forcejeo, el agresor hirió a otras dos personas, una de las cuales falleció posteriormente, mientras que otra permanece bajo atención médica en estado crítico.

Las imágenes también muestran el momento en que el agresor es inmovilizado por las autoridades. En el registro se observa al hombre reducido en el suelo, esposado y con visibles signos de afectación física. Posteriormente fue trasladado en una patrulla, aunque no se ha confirmado el momento exacto de su fallecimiento.

Información preliminar indica que el ataque no estaría relacionado con un intento de hurto ni con un ingreso al set de grabación, sino que habría sido un hecho repentino. Una de las versiones señala que el agresor habría reaccionado luego de que la víctima se negara a facilitarle fuego para un cigarrillo.

Las autoridades también confirmaron que el hombre tenía antecedentes por amenazas y un historial clínico relacionado con trastornos mentales asociados al consumo de sustancias.

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Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos. No obstante, recuperaron la libertad mientras avanza la investigación, en medio del análisis sobre si su actuación correspondió a un intento de reducir al agresor.

El caso continúa en investigación para esclarecer completamente las circunstancias del ataque, mientras la ciudad permanece impactada por este hecho de violencia ocurrido en medio de una producción audiovisual.