Así retomó ‘Sin senos sí hay paraíso’ sus grabaciones tras el ataque, según Carmen Villalobos

Carmen Villalobos reconocida actriz entregó detalles sobre cómo regresaron a las grabaciones de la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso" tras el ataque que cobró la vida de dos de sus compañeros en Bogotá en el mes de abril de este, esto en el marco de los Premios Platino.

“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que no se sentirá igual y está bien reconocerlo. Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro.” mencionó al momento de volver a las grabaciones.

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Recordemos que el pasado 18 de abril, la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, se vio sacudida por un ataque con arma blanca cerca del set de rodaje, por una persona que tenía problemas mentales, un evento que resultó en la muerte de dos miembros del equipo técnico, identificados como Henry y Nico, además del victimarío.



"Fue durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro", expresó la actriz al medio de comunicación Pulzo. Al punto que admitió que hubo momentos en los que sintió que no estaba emocionalmente preparada para regresar al set después de lo ocurrido con sus compañeros.

De igual forma, comentó que a pesar del dolor, el equipo decidió reanudar las labores apenas una semana después del incidente, esto debido a que el apoyo mutuo es fundamental, describiendo a la producción como una unidad sólida de 498 familias que dependen del proyecto.

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Reacción de Carmen Villalobos tras caso 'Sin senos sí hay paraíso'; derramó lágrimas Foto: Redes sociales

¿Qué más comentó Carmen Villalobos de las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Por otro lado, la actriz comentó que cada día de trabajo desde el regreso se ha dedicado formalmente a la memoria de Henry y Nico, convirtiendo el set en un espacio de homenaje y compromiso colectivo para poder sacar el proyecto adelante, pese a lo ocurrido.

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Respecto a las especulaciones que han rodeado el caso en redes sociales, Carmén Villalobos fue enfática en señalar que se han inventado muchas versiones, aunque reconoció que el acompañamiento de las empresas vinculadas fue constante para garantizar el bienestar del reparto y los técnicos.

De igual forma, para este mismo medio afirmó que las grabaciones de la cuarta temporada se encuentran en su fase final. "Yo termino ya en un mes la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', que estrenamos creo que al final de año", confirmó la actriz, disipando dudas sobre posibles retrasos prolongados debido al ataque.

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