Actor de Sin senos sí hay paraíso revela que una señal divina lo salvó del ataque

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido el pasado 18 de abril de 2026. Durante una jornada de grabación de la cuarta temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso, en el barrio Los Laches de Bogotá, un ataque que cobró la vida de tres personas, incluyendo el victimario.

Tanto es así que en medio del dolor, el actor Osvaldo de León compartió cómo fue su experiencia con esto y reveló que una "señal divina" le permitió salvar su vida y la de dos compañeros horas antes del ataque ocurrido por José García.

Puedes leer: Sin senos si hay paraíso: Capturan e imputan por homicidio doloso a integrantes de producción



A través de sus redes sociales, Osvaldo de León relató que, al llegar al base camp esa mañana, realizó su rutina habitual de orar y escuchar música de alabanza. Y según sus palabras, sintió un impulso espiritual que lo motivó a salir del lugar: “Sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”.



De igual forma admitió que decidió actuar con discernimiento y sugirió a sus compañeros de escena, Yankel y Estefanía Gómez, que también se retiraran del lugar con sus pertenencias. Ante esto, los tres abandonaron la locación y, poco después, se enteraron del ataque que sufrieron quienes permanecieron en el sitio.

"Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo", lamentó el actor en sus redes sociales, donde además compartió su mensaje de solidaridad con la familia de las personas afectadas por lo ocurrido.

Publicidad

¿Cómo fue el ataque al set de Sin senos si hay paraíso?

Durante la tarde del sábado 18 de abril, el agresor identificado como José Cubillos García, de 24 años, atacó por la espalda a Henry Alberto Benavides y posteriormente hirió a Nicolás Francisco Perdomo, quien intentó defender a su compañero. Un tercer trabajador, llamado Raúl, resultó herido y se encuentra en recuperación.

Puedes leer: El delicado incidente que tuvo hombre que atacó producción de Sin senos sí Hay Paraíso

Publicidad

Ante esto, las investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá descartaron el robo como móvil, esto debido a que mencionaron que José padecía problemas mentales, al parecer, el agresor confundió a Benavides con personal de seguridad de un instituto cercano con el que había tenido un altercado el día anterior.

Sumado a esto, Osvaldo de León aprovechó su testimonio para pedir cambios estructurales y legislativos que fortalezcan la seguridad en los sets de grabación, especialmente cuando se trabaja en locaciones de alto riesgo como calles peligrosas o zonas inestables.

La producción de Sin senos sí hay paraíso 4 canceló sus grabaciones temporalmente mientras el elenco y el equipo técnico intentan procesar lo ocurrido. Dicha situación provocó que Carmen Villalobos y Carolina Gaitán también lanzarán mensajes de solidaridad por lo ocurrido.

Mira también: Atacante del set de Sin senos sí hay paraíso creía ser víctima de brujería, según vecino