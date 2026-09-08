Link directo: reactivar permiso de porte de armas en Indumil y DCCAE (2026)

El Gobierno nacional ha oficializado el fin de la restricción general para el porte de armas de fuego mediante la firma del Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026. Con esta normativa, la administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó la suspensión global de los salvoconductos que venía prorrogándose de forma ininterrumpida desde hace casi una década, abriendo la puerta para que los ciudadanos con permisos vigentes o por renovar puedan volver a portar su armamento legalmente.

La noticia provocó un flujo masivo de usuarios en las plataformas digitales, lo que derivó en el colapso temporal de los servidores web de Indumil. Si estás buscando reactivar tu documentación para no incurrir en delitos, te explicamos la ruta oficial y qué herramientas del Estado debes utilizar.

Paso a paso para el pago y registro digital de armas

El proceso para reactivar el permiso de porte consta de dos fases obligatorias y enlazadas: la liquidación económica en Indumil y la radicación del trámite ante las Fuerzas Militares.



Debido a la saturación actual de los servidores del Estado por el cambio de normativa, es fundamental realizar todo el procedimiento exclusivamente en horarios de bajo flujo de personas (entre la 1:00 a. m. y las 5:00 a. m.) para evitar caídas del sistema.



Fase 1: Liquidación y pago en la web de Indumil

Ingresa al sitio oficial: Abre tu navegador desde cualquier dispositivo y dirígete directamente al portal principal de la Industria Militar de Colombia (Indumil). Accede a la pasarela: En el menú de navegación de la barra superior, localiza la sección TRÁMITES y selecciona la opción Pagos en Línea. Despliega el portafolio: En la nueva ventana de transacciones, presiona el botón central destacado como PORTAFOLIO DE SERVICIOS. Categoría de cobro: Para salvoconductos y trámites civiles, haz clic en la categoría COMPRAS DE CONTADO. Digita tus datos: Ingresa el valor exacto de la tarifa correspondiente junto con tu tipo y número de cédula de ciudadanía. Ejecuta la transacción: Confirma que tus datos en pantalla sean correctos y presiona REALIZAR PAGO, lo que te redirigirá de inmediato a la plataforma segura de PSE. Descarga el PDF: Una vez finalizada la transacción bancaria, descarga y guarda obligatoriamente el comprobante en formato PDF.

Fase 2: Carga de documentos en la Plataforma SIAEM 2.0 (DCCAE)

Ingresa al portal de control: Entra a la página web oficial de Control Armas de las Fuerzas Militares de Colombia. Autenticación de usuario: Inicia sesión con tu documento y contraseña. Si no tienes cuenta, completa el formulario como Persona Natural para validar tu identidad con la Registraduría. Verificación de armas: Haz clic en el ícono de Mis armas asignadas para comprobar que tus dispositivos previos aparezcan correctamente en la base de datos interoperable. Carga el soporte de Indumil: Crea una nueva solicitud de Revalidación, redacta tu justificación de seguridad y adjunta el PDF del pago de PSE que descargaste en la Fase 1. Agendamiento presencial: Dirígete al módulo de Mis Citas para separar el turno obligatorio en tu seccional militar más cercana, donde te tomarán las huellas dactilares y las pruebas balísticas correspondientes.

La diferencia clave entre Indumil y el DCCAE

Para realizar este trámite sin cometer errores que retrasen tu solicitud, debes comprender la división de funciones estatales. La Industria Militar de Colombia (Indumil) es la entidad encargada exclusivamente de la fabricación, importación, venta legal y entrega física de los dispositivos a los compradores. No obstante, Indumil no es el organismo que autoriza el porte en las calles.

El trámite formal de validación de antecedentes, estudio de seguridad y revalidación del salvoconducto se gestiona directamente ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares. Ambas instituciones trabajan de forma coordinada, pero la radicación de tu solicitud de reactivación se inicia en el portal del ente militar.

Abelardo de la Espriella sobre porte legal de armas: Análisis del nuevo decreto y requisitos /Foto: IA /Abelardo de la Espriella (Facebook)

Link directo y paso a paso en la plataforma oficial

Debido a las fallas técnicas en los servidores principales por la alta demanda, las autoridades militares instaron a los ciudadanos a ingresar directamente a la Plataforma SIAEM 2.0 administrada por el DCCAE.

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El acceso digital unificado para gestionar las citas, cargar la documentación y verificar el estado de los salvoconductos se realiza a través del dominio web oficial de Control Armas de las Fuerzas Militares.

Una vez dentro del portal de trámites del SIAEM, los pasos requeridos son los siguientes:



Registro de usuario: Regístrate como persona natural utilizando tu correo electrónico personal y contraseña segura. Sincronización: Dirígete al ícono del armamento para comprobar que tus dispositivos comprados previamente estén cargados en la base de datos interoperable. Selección de trámite: Crea una solicitud seleccionando la opción de revalidación o reactivación según la naturaleza de tu permiso antiguo. Pagos en línea: Efectúa las obligaciones correspondientes mediante la pasarela de pagos habilitada en la sección de Pagos en Línea de Indumil.



Es de vital importancia aclarar que el nuevo decreto presidencial no constituye un permiso libre ni automático para el acceso al armamento. Cada ciudadano deberá superar de manera rigurosa la validación de antecedentes judiciales con la Fiscalía y las pruebas psicotécnicas obligatorias para la entrega del carné digital con código criptográfico controlado.