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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y a qué hora? El rival que podría darle la clasificación

Tras el exitoso debut frente a Uzbekistán, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan sellar su cupo a la siguiente fase enfrentando a la revelación africana en Guadalajara.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y a qué hora? El rival que podría darle la clasificación
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y a qué hora? El rival que podría darle la clasificación
Foto: Tomada de @fcfseleccioncol
Por: Luisa Fernanda Bejarano
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Actualizado: 19 de jun, 2026

Si te estás preguntando cuándo podrás volver a ver a la "Tricolor" en acción, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de este camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo nacional arrancó con pie derecho tras vencer 3-1 a la Selección de Uzbekistán en el emblemático Estadio Azteca. Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, los dirigidos por Néstor Lorenzo demostraron que tienen el talento necesario para liderar el Grupo K.

Puedes leer: La razón por la que Colombia no usó la camiseta amarilla contra Uzbekistán: Mundial 2026

Gracias a este resultado y al sorpresivo empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo, Colombia se ubica actualmente en el primer puesto de su zona.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra República Democrática del Congo?

Anota bien la fecha en tu calendario para que te programes con tus amigos o familia. El próximo partido de la Selección Colombia será el martes 23 de junio. El balón comenzará a rodar a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

En esta ocasión, el escenario será el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, México. Este compromiso es vital, ya que una victoria aseguraría matemáticamente la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final, permitiendo que el último duelo de la fase de grupos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo sea para definir el liderato del grupo y la posición en el cuadro final.

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La República Democrática del Congo viene de lograr un resultado histórico al empatar contra Portugal, demostrando ser un equipo ordenado y capaz de aguantar la presión frente a potencias mundiales.

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¿Dónde ver en vivo el partido de Colombia vs. República Democrática del Congo?

Si quieres seguir cada jugada, tienes múltiples opciones para ver este encuentro de la segunda fecha del Mundial 2026. Podrás sintonizar la transmisión a través de las señales de Caracol TV y Ditu.

Puedes leer: VIDEO: Emotivo reencuentro de Pékerman con la Selección Colombia; apareció de sorpresa

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Para este duelo, se espera que Néstor Lorenzo mantenga la base que le dio la victoria en el primer partido, con figuras como Camilo Vargas en el arco, James Rodríguez liderando la creación y Luis Díaz desequilibrando por las bandas.

Además, habrá que prestar atención a jugadores como Gustavo Puerta, quien dejó muy buenas sensaciones tras asistir a Luis Díaz en el segundo gol contra Uzbekistán.

La "Tricolor" tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo historia y consolidarse como una de las sorpresas de este certamen. Prepárate para apoyar al equipo y vivir la pasión del fútbol en esta segunda jornada mundialista.

Tras este duelo, Colombia cerrará su participación en la fase de grupos en el Hard Rock Stadium de Miami contra Portugal.

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