Abogada de Epa Colombia pidió oraciones y dejó un preocupante anuncio: "Muy pronto..."

La situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a convertirse en tema de conversación luego de que su nueva representante legal, Wendy Herrera, compartiera un mensaje que generó expectativa entre quienes siguen de cerca el caso.

La penalista no solo habló de la estrategia que adelantará para defender a la empresaria, sino que también pidió el apoyo de los colombianos a través de la oración y aseguró que confía en que su clienta recuperará la libertad.

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Herrera asumió recientemente la defensa de la creadora de contenido, quien cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión, además de una sanción económica, por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá.

Wendy Herrera explicó por qué pidió oración

En una nueva publicación compartida en sus redes sociales, Wendy Herrera explicó que su llamado a la oración no significa que exista temor frente al proceso judicial ni que la defensa considere imposible lograr un resultado favorable.

La abogada aseguró que cada profesional del derecho tiene una manera distinta de asumir este tipo de casos y quiso dejar claro que respeta el trabajo realizado por quienes anteriormente representaron a Daneidy Barrera.

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"No hay una única forma de defender a las personas y cuando pido oración es porque la oración rompe, vence lo imposible, no porque esta defensa esté diciendo que no podemos lograrlo o tenemos miedo… la oración vence lo imposible."

¿Dónde está Epa Colombia? /Foto: Epa Colombia

La abogada insiste en que la condena fue desproporcionada

Durante su pronunciamiento, Wendy Herrera también manifestó que, desde su perspectiva, la condena impuesta a Epa Colombia fue desproporcionada y aseguró que, además, se le han negado diferentes beneficios durante el cumplimiento de la sentencia.

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La penalista sostuvo que continuará adelantando las acciones jurídicas correspondientes para buscar que esos derechos sean revisados.

"Teniendo el conocimiento que esta condena fue desproporcionada para Daneidy y también es desproporcionada la manera como le han negado todos los beneficios, hasta este momento le fue negada la ley de intimidad en el juzgado tercero de ejecución de la ciudad de Bogotá, hoy quiero decirles que junto a mi pool de abogados recobraremos la libertad de Daneidy Barrera Rojas y también haremos valer sus derechos fundamentales."

"Muy pronto" habrá novedades sobre el caso

Uno de los apartes que más llamó la atención fue el mensaje con el que Wendy Herrera dejó abierta la posibilidad de que existan novedades en los próximos días.

La abogada aseguró que espera hablar públicamente sobre varios aspectos del proceso una vez consiga el objetivo que se ha planteado con su equipo jurídico.

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"Quiero decirles en los próximos días estén muy atentos, porque después de libertarla diré qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando; que la libertad hable por mí."

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Antes de finalizar su intervención volvió a solicitar el respaldo de quienes desean ver a Daneidy Barrera fuera de prisión.

"Quiero pedirle a todos los colombianos que quieren a Epa Colombia y quieren su libertad que nos apoyen en oración. La única manera de vencer lo imposible; los conocimientos y la habilidad ya Dios me la dio."