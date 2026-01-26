Camilo Cifuentes sorprende a sus seguidores con foto junto Dayro Moreno: ¿se dejó ver?

Camilo Cifuentes es uno de los creadores de contenido más queridos y reconocidos de Colombia gracias a las obras sociales que realiza. Pese a su popularidad, es una persona que no muestra su rostro al público ni muchas facciones de su cuerpo, ya que su contenido suele grabarse en primera persona.

Tanto es la popularidad del influences que ya logró tener más de 10 millones en sus redes sociales, esto al subir contenido que logra conmover por las diferentes historias de vida que muestra; al punto que la gran mayoría de estas toma mucha viralidad.

Sin embargo, algo que genera gran intriga entre sus seguidores es conocer su rostro, ya que hasta el momento todos los videos y contenido que comparte en sus redes sociales no lo dejan ver, de allí su apodo del influencer anónimo, además que este ‘secreto’ lo lleva desde mucho tiempo.



¿Cuál fue la foto que se tomó Dayro Moreno y Camilo Cifuentes?

En las últimas horas, el influencer sorprendió a sus seguidores al compartir un par de fotografías en donde dejó ver gran parte de su físico, pese a esto, Camilo Cifuente tiene la cara abajo por lo que no se puede evidenciar su rostro.

Por medio de historias instantáneas se observa al influencer quien lleva una camiseta del equipo Once Caldas, sin embargo, además de tener la cabeza inclinada, la gorra que lleva puesta se la tapó por completo.

En las imágenes Camilo posó junto a los jugadores de este equipo, Mateo Zuleta y Dayro Moreno, con el primero el futbolista le escribió“Mi niño lo quiero mucho”, mientras que con el goleador solo lo etiquetó. Estas fotos se viralizaron rápidamente en redes y que dejan ver parte del físico y altura del reconocido creador de contenido.

¿Por qué Camilo Cifuentes no quiere revelar su rostro?

En varias ocasiones el creador de contenido afirmó que no desea revelar su rostro debido a que prefiere que la atención esté en su contenido, debido a que este comentó que no desea buscar reconocimiento, ni fama con sus acciones, sino sólo ayudar a las personas por sus videos.

Sumado a esto, se conoce gracias a las entrevistas que ha tenido, él tiene 28 años, es nacido en Manizales y estudió Tecnología en el Sena. Así mismo, es reconocido por su frase “yo afán no tengo”, la cual se convirtió en un sello a los vendedores ambulantes, cuando le mencionan que se tardará mucho su pedido.

