Este fue el regalo de Epa Colombia a Yina Calderón; lo mandó desde la cárcel

La amistad entre las influencers Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por el lujoso regalo que la empresaria le envió desde la cárcel para celebrar el cumpleaños de su amiga.

Como parte de la celebración de los 35 años de Yina Calderón, Epa Colombia le hizo llegar un regalo desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde permanece después de ser declarada culpable a finales de enero de 2025.

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A través de sus historias de Instagram, Calderón mostró el obsequio recibido, un conjunto de joyas de la marca Swarovski, perteneciente a la colección Angelic, desarrollada en colaboración con la cantante Ariana Grande.



El regalo está compuesto por un collar y una pulsera con dijes en forma de flores. De acuerdo con la plataforma de moda de lujo Farfetch, el collar tiene un valor de $1.208.313 y la pulsera cuesta $897.604, para un total aproximado de $2.105.917. En redes sociales, varios usuarios calificaron el detalle como un "millonario regalo".

¿Qué más le regaló Epa Colombia a Yina Calderón?

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El obsequio también estuvo acompañado por una carta escrita a mano, en la que la empresaria de queratinas agradeció el apoyo que ha recibido de Yina Calderón durante el tiempo que ha permanecido en prisión.

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"Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga. Con mucho cariño te envío este detalle", se puede leer en el obsequio.

Por su parte, Yina Calderón reaccionó con entusiasmo al recibir las joyas y la dedicatoria. Entre risas, aseguró que "este sí no lo regalo", en alusión a un episodio anterior en el que obsequió una cadena que Epa Colombia le había dado a la creadora de contenido mexicana Manelyk González.

El gesto también fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de que la amistad entre ambas continúa intacta, luego de los rumores que apuntaban a un supuesto distanciamiento y a las versiones sobre presuntas restricciones para que Calderón pudiera visitarla en el centro de reclusión.

Cabe recordar que, el pasado 3 de julio, Yina Calderón manifestó públicamente su preocupación por la falta de información sobre el estado de su amiga y por las dificultades que, según afirmó, enfrentaba su abogada para acceder al lugar donde permanece recluida.

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