Luna de Sangre hoy en Colombia: A qué hora y dónde ver el eclipse lunar| EN VIVO

Este jueves 27 de agosto, se podrá observar un eclipse de luna en Colombia que promete cautivar a millones de personas.

Al ser un eclipse parcial profundo, la sombra de nuestro planeta cubrirá más del 96% del disco lunar, provocando que el satélite tome un misterioso color rojizo. Te contamos los horarios exactos y cómo seguir este fenómeno en vivo desde cualquier ciudad.

Hora exacta del eclipse lunar de hoy en Colombia

Una gran noticia para los fanáticos de la astronomía es que este evento tendrá una duración total de 5 horas y 38 minutos.



Esto significa que se podrá apreciar de forma cómoda durante la noche y la madrugada. Los horarios oficiales de la NASA para el territorio colombiano son los siguientes:

8:23 p. m.: Inicia la fase penumbral. La Luna empieza a entrar sutilmente en la sombra más clara de la Tierra.

Inicia la fase penumbral. La Luna empieza a entrar sutilmente en la sombra más clara de la Tierra. 9:33 p. m.: Comienza la fase parcial. Es el momento clave en el que se empieza a ver una "mordida" oscura sobre la superficie lunar.

Comienza la fase parcial. Es el momento clave en el que se empieza a ver una "mordida" oscura sobre la superficie lunar. 11:12 p. m.: Es el punto máximo del eclipse . La Luna se encontrará casi oculta por completo y mostrará su mayor tono rojizo, la famosa Luna de Sangre .

Es el . La Luna se encontrará casi oculta por completo y mostrará su mayor tono rojizo, la famosa . 12:51 a. m. (Viernes): Finaliza la fase parcial.

Finaliza la fase parcial. 2:01 a. m. (Viernes): El eclipse termina por completo.

Lo mejor de todo es que estos horarios aplican de igual manera para ciudades principales como Bogotá , Medellín , Cali , Barranquilla y Bucaramanga.

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¿Cómo ver el eclipse de luna en vivo de forma segura?

A diferencia de los eclipses de sol, un eclipse de luna es 100% seguro para tus ojos. No necesitas filtros, visores ni gafas especiales. Puedes mirar directamente al cielo sin ningún temor de dañar tu vista.

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Para tener la mejor experiencia visual hoy, los astrónomos recomiendan buscar zonas con la menor contaminación lumínica posible.

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Aunque las luces de las ciudades no impedirán ver el evento, un cielo despejado y oscuro hará que los tonos rojos resalten mucho más.

Si tienes a la mano binoculares o un telescopio casero, úsalos para observar los detalles de los cráteres mientras cambia la sombra terrestre.

Eclipse de Luna hoy 27 de agosto en Colombia: Hora exacta

Qué se observará en el cielo colombiano

Durante el punto máximo de las 11:12 p. m., la Luna se ubicará a una gran altura en el cielo, superando los 70 grados sobre el horizonte.

Esto facilitará que cualquier persona la vea desde su ventana, balcón o patio. Debido a que la atmósfera de la Tierra desvía la luz del Sol, la Luna se teñirá de colores que van desde el naranja oscuro hasta el rojo cobrizo. Prepara tu cámara para capturar este momento único y disfruta del evento astronómico más esperado de Colombia.

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Dónde ver el eclipse de luna en vivo por internet

Si el clima de tu ciudad está nublado o prefieres disfrutar del evento desde la comodidad de tu casa, podrás seguir el eclipse de luna en vivo a través de diversas plataformas digitales con calidad de alta definición.

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El canal oficial de la NASA en español transmitirá el fenómeno minuto a minuto con comentarios de astrónomos expertos, explicando cada fase desde sus telescopios espaciales.

Asimismo, el Planetario de Bogotá y la Red de Astronomía de Colombia (RAC) habilitarán enlaces en vivo desde sus cuentas de YouTube y Facebook para llevar la señal de la Luna de Sangre de forma gratuita a todas las pantallas del país.

Solo necesitas una conexión a internet para conectar tu celular o televisor y no perderte este histórico evento astronómico hoy 27 de agosto.