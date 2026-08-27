¡A rodar bajo las estrellas! Mapa interactivo de Ciclovía Nocturna 27 agosto en Bogotá

Este jueves 27 de agosto, las principales avenidas se habilitan de forma exclusiva para dar paso a la gran Ciclovía Nocturna en Bogotá.

El evento, organizado por la Alcaldía Mayor, invita a los capitalinos a disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Si planeas salir a pedalear, caminar o necesitas programar tu regreso a casa, aquí te presentamos la guía definitiva con rutas oficiales, horarios y consejos de movilidad.

Horarios y kilómetros habilitados para hoy

La jornada comenzará oficialmente a partir de las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 11:59 p. m. de hoy.



Para esta edición especial, las autoridades han dispuesto un gigantesco circuito de casi 95 kilómetros de vías libres de vehículos motorizados.

Es el espacio perfecto para recorrer los puntos más hermosos de la ciudad con total seguridad bajo el cielo nocturno.

Puedes leer: Ciclovía Nocturna en Bogotá cambia de fecha: conoce la nueva programación y rutas

Publicidad

Mapa interactivo de las rutas de la Ciclovía Nocturna en Bogotá

A continuación, puedes navegar en tiempo real por el mapa oficial de la Ciclovía Nocturna hoy 27 de agosto. Explica las avenidas habilitadas en el norte, centro y sur de la capital, así como los puntos de conexión clave para planificar tu ruta de regreso a casa:

El mapa de las rutas oficiales de la Ciclovía Nocturna hoy 27 de agosto en Bogotá incluye importantes corredores viales como la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima y la Calle 26, abiertos desde las 6:00 p. m.

Publicidad

Rutas y tramos principales

El circuito conectará el norte, el centro y el sur de la capital a través de sus corredores tradicionales. Los tramos que estarán abiertos para los ciclistas son:

Corredor del Norte: Estarán habilitadas la Avenida Boyacá , la carrera 15 , la carrera Novena , la calle 116 y la avenida calle 170 .

Estarán habilitadas la , la , la , la y la . Zona Centro y Oriental: Podrás rodar libremente por la tradicional carrera Séptima , la calle 26 (Avenida El Dorado) y la calle 72 .

Podrás rodar libremente por la tradicional , la y la . Conexión Sur: Se destinarán espacios seguros sobre la carrera 50, la calle 17 Sur y los tramos del sur de la Avenida Boyacá.

Cierres viales y desvíos de TransMilenio

Si vas a movilizarte en vehículo particular, motocicleta o transporte público, es fundamental que planees tus viajes con anticipación.

Debido al gran flujo de personas, las rutas alimentadoras, Zonales (SITP) y servicios duales de TransMilenio que transitan por los corredores habilitados realizarán desvíos temporales durante la noche.

Las autoridades de movilidad aconsejan utilizar vías alternas como la Avenida Caracas, la Avenida NQS (Carrera 30) o la Avenida Ciudad de Cali, las cuales funcionarán de manera habitual para mitigar el impacto en el tráfico.

Publicidad

Puedes leer: Luna de Sangre hoy en Colombia: A qué hora y dónde ver el eclipse lunar| EN VIVO

Recomendaciones de seguridad para disfrutar la jornada

Para que tu experiencia en la Ciclovía Nocturna hoy sea completamente exitosa, el Distrito desplegará un fuerte acompañamiento de la Policía Metropolitana y Guardianes de la Ciclovía. Recuerda seguir estas pautas básicas:



Usa obligatoriamente luces (blanca delantera y roja trasera) en tu bicicleta y lleva prendas reflectivas. Lleva siempre contigo tu documento de identidad y un número de contacto de emergencia. Respeta las señales de los guías de tránsito en las intersecciones viales.

¡Alístate para una noche mágica y muévete de forma saludable hoy por Bogotá!