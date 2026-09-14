Tres sismos consecutivos sacuden la tarde de este 14 de septiembre

La actividad de la Tierra no da tregua al territorio nacional. La tarde de este lunes 14 de septiembre se convirtió en una jornada de alta tensión para los habitantes del Pacífico y el occidente del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que se registró un fuerte temblor hoy en Colombia con una particularidad alarmante: tres movimientos telúricos seguidos con una diferencia de apenas minutos entre sí, teniendo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó.

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La seguidilla de eventos comenzó a registrarse a las 3:02 p. m., hora local, sembrando la zozobra en las comunidades locales y activando de inmediato los comités de gestión del riesgo.

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Detalles y magnitudes del triple sismo en el Chocó

De acuerdo con el reporte oficial emitido por los canales de monitoreo del SGC, el primer evento y de mayor intensidad se reportó a las 3:02 p. m. con una magnitud de 4.9 y una profundidad superficial de 39 kilómetros. La cercanía del epicentro a la superficie hizo que el movimiento fuera altamente perceptible.

Apenas dos minutos después, las estaciones sismológicas detectaron el segundo movimiento: un sismo de magnitud 4.1 a las 3:04 p. m. Finalmente, para cerrar este ciclo de alta liberación de energía, un tercer temblor de magnitud 4.4 se sintió a las 3:08 p. m.

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Esta preocupante sucesión de eventos tuvo su foco principal a 17 kilómetros del municipio de Sipí y a 48 kilómetros de Nóvita, consolidando al departamento del Chocó como la zona de mayor impacto durante la tarde. Cabe destacar que durante la mañana de este mismo lunes, la región ya había experimentado un sismo de 4.3 a las 9:57 a. m., lo que demuestra una intensa jornada telúrica.

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¿En qué ciudades se sintió el temblor hoy en Colombia?

A pesar de que el epicentro se localizó en las selvas de Istmina, Chocó, las ondas sísmicas viajaron con fuerza hacia los departamentos vecinos. Usuarios en redes sociales informaron que el sismo principal de 4.9 se sintió de forma moderada a fuerte en capitales principales como Cali, Pereira, Armenia, Manizales y varias zonas de Medellín.

En el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, los habitantes de edificios altos reportaron la evacuación preventiva de oficinas y conjuntos residenciales debido a la persistencia del movimiento, sumado a las réplicas inmediatas que impidieron el retorno rápido a la normalidad.