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Los cuatro signos golpeados por la Luna de Sangre: esto causó el eclipse

El eclipse lunar de agosto de 2026 trae cambios, cierres y movimientos emocionales, según la astrología. Conoce qué le espera a cada signo.

Ilustración astrológica del eclipse de luna de sangre afectando a los signos del zodiaco en Piscis.
Los cuatro signos golpeados por la Luna de Sangre: esto causó el eclipse
/Foto: IA
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El eclipse de Luna de Sangre de agosto de 2026 ha puesto la mirada de la astrología sobre los cambios que podrían experimentar los signos del zodiaco.

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El fenómeno, relacionado con el eje Virgo-Piscis, es interpretado por los astrólogos como un periodo de movimientos emocionales, cierres de ciclos y decisiones que venían quedando pendientes.

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Aunque las interpretaciones dependen de la astrología y de la carta natal de cada persona, hay cuatro signos que aparecen como los principales protagonistas de este momento: Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario.

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La llamada Luna de Sangre también ha despertado interés por la manera en que podría influir en diferentes áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta el trabajo, la familia y los proyectos que cada signo tiene en marcha.

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Estos son los signos más afectados por el eclipse lunar

Dentro de la astrología, los signos mutables —Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario— tendrían una participación especial durante este ciclo.

Cada uno enfrenta movimientos diferentes y, según estas interpretaciones, podría encontrarse con situaciones que lo lleven a replantear algunas decisiones.

Piscis aparece como uno de los grandes protagonistas. Al estar directamente relacionado con el punto zodiacal donde ocurre el eclipse, la astrología señala que podría experimentar movimientos relacionados con su identidad, sus emociones y aquello que necesita dejar atrás.

El periodo estaría marcado por una revisión personal y por la necesidad de desprenderse de situaciones que ya no considera necesarias.

Para Virgo, el foco estaría puesto principalmente en las relaciones.

Este eclipse podría llevarlo a revisar vínculos, conversaciones pendientes y límites que necesita establecer. Las relaciones personales toman especial importancia y algunas situaciones podrían quedar más claras durante este periodo.

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En el caso de Géminis, el movimiento estaría relacionado con sus objetivos profesionales y el rumbo que quiere tomar. La influencia de Urano, de acuerdo con las interpretaciones astrológicas citadas, podría aumentar las ganas de modificar viejos patrones y buscar nuevas alternativas en el ámbito laboral.

Sagitario, por su parte, tendría la atención puesta en el hogar y la familia. La astrología relaciona este periodo con cambios en la manera en que entiende su lugar de pertenencia y con el cierre de una etapa vinculada a su estabilidad familiar.

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/Foto: IA

La Luna de Sangre marca una etapa de cambios, según la astrología

Dentro de la astrología, los eclipses suelen asociarse con momentos de transformación y con situaciones que pueden acelerar procesos que ya estaban en marcha.

En este caso, el eclipse relacionado con Piscis y Virgo pone especial atención en temas como las relaciones, el trabajo, la familia, las emociones y los proyectos personales.

Por eso, más que hablar de un único efecto para todos los signos, las interpretaciones astrológicas plantean diferentes escenarios dependiendo de la posición que ocupa cada signo frente al eclipse.

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Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario son los que concentran buena parte de la atención durante este periodo, mientras que Aries, Leo, Tauro, Escorpio, Libra, Capricornio, Cáncer y Acuario también tendrían movimientos en áreas específicas.

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