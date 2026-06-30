J Balvin desata polémica por inesperado comentario a imágenes de Valentina Ferrer

El reconocido cantante paisa J Balvin volvió a ser el protagonista de las tendencias en redes sociales. En esta ocasión, el motivo no es un estreno musical, sino una interacción pública con su pareja, la modelo Valentina Ferrer, que despertó curiosidad.

La argentina suele compartir en sus redes sociales imágenes de su trabajo como modelo, sesiones fotográficas y momentos de su vida cotidiana. En esta oportunidad publicó una serie de imágenes en Instagram en las que aparece posando con un traje de baño durante unos días de descanso, una publicación que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios elogiando su belleza.

Puedes leer: J Balvin está de luto: la inesperada pérdida que enluta al cantante en pleno Día del Padre



Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los internautas fueron las palabras de J Balvin. El artista decidió comentar la publicación con un mensaje directo: "NO sabes que es ser hombre en un colegio con una mamá así", aludiendo a su pequeño hijo Río.



Pero el reclamo no terminó ahí, pues el colombiano añadió un segundo texto que aumentó la controversia. "¿Cuál es la necesidad? Real", finalizó el intérprete de 'Mi gente', dejando abierta la puerta a diversas interpretaciones por parte de su gran comunidad digital.

¿Fue una escena de celos o una broma de J Balvin a Valentina Ferrer?

Como suele ocurrir con las publicaciones de figuras reconocidas, la interpretación quedó en manos de los usuarios. Muchos fanáticos señalaron que J Balvin y Valentina Ferrer acostumbran a interactuar con comentarios cargados de humor, por lo que no vieron motivos para pensar que existiera un conflicto entre ellos.

Puedes leer: Novia de James Rodríguez llamó la atención antes del partido de Colombia contra Portugal

Publicidad

Otros internautas, en cambio, consideraron que las palabras del artista podían entenderse como una muestra de incomodidad frente a la exposición de las fotografías, especialmente por la referencia que hizo a su hijo Río.

A pesar de las diferentes opiniones, la mayoría coincidió en que la conversación se desarrolló dentro del estilo relajado que ambos mostraron durante los últimos años en sus redes sociales. Esa cercanía con sus seguidores permite que muchas de sus publicaciones se conviertan rápidamente en tendencia.

Publicidad

No es la primera vez que J Balvin deja comentarios de este tipo en las publicaciones de Valentina Ferrer. Quienes siguen la relación desde hace tiempo aseguran que este tipo de intercambios forman parte de la dinámica habitual de la pareja y reflejan la confianza que existe entre ambos.