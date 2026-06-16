J Balvin está de luto: la inesperada pérdida que enluta al cantante en pleno Día del Padre

J Balvin utilizó sus redes sociales para despedir a Lucas Vignale, productor audiovisual argentino con quien trabajó en distintos proyectos y que falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La publicación apareció durante la celebración del Día del Padre y rápidamente generó cientos de reacciones. Aunque el artista no entregó mayores detalles sobre la relación que mantenía con Vignale, sí compartió una fotografía junto a él y un breve mensaje que reflejó el impacto que le causó la noticia.

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“Descansa en paz, Lucas”, escribió J Balvin en una historia de Instagram, acompañando la imagen que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores y medios de entretenimiento.

La noticia provocó sorpresa entre muchos usuarios de redes sociales, especialmente después de conocerse que Lucas Vignale se encontraba entre las víctimas del accidente aéreo registrado el pasado 14 de junio en territorio brasileño.

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Lucas Vignale, el productor que trabajó con J Balvin y otros artistas del género urbano

Con apenas 28 años, Lucas Vignale había logrado construir una destacada trayectoria dentro de la industria audiovisual latinoamericana. Su trabajo detrás de cámaras lo convirtió en una figura cada vez más reconocida entre artistas del género urbano, gracias a su participación en videoclips, producciones musicales y proyectos cinematográficos.

Uno de los trabajos más recordados de su carrera fue su participación en el videoclip de “Un Paso”, colaboración entre J Balvin y Trueno. Sin embargo, su nombre también aparece vinculado a producciones de importantes figuras como Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole y Wos.

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Entre sus proyectos destacados también figura el videoclip de “Mamichula”, una de las canciones más populares de Trueno y Nicki Nicole. Además, recibió reconocimiento en los Premios Gardel gracias a su participación en el videoclip “Dance Crip”.

Pero su carrera no se limitó únicamente a la música. Paralelamente desarrolló proyectos relacionados con el cine independiente, explorando nuevas facetas dentro del mundo audiovisual.

J Balvin confirmó la muerte de Lucas Vignale,

En 2024 codirigió el cortometraje “La Pasión” junto al actor Lorenzo “Toto” Ferro. Posteriormente, en 2026, presentó el largometraje “El tren fluvial”, una producción que fue seleccionada para la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.

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El accidente aéreo que dejó seis víctimas en Brasil

Según la información entregada por las autoridades brasileñas, el accidente ocurrió en la mañana del 14 de junio en el sector de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.

Los reportes indican que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo alrededor de las 8:59 a.m. Tras el impacto, ambas aeronaves cayeron y uno de los aparatos provocó un incendio que alcanzó varios vehículos que se encontraban estacionados en un concesionario cercano.

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Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer qué provocó la colisión. La Policía Civil de Río de Janeiro y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) analizan diferentes elementos encontrados en la zona para esclarecer lo sucedido.

Dentro de las seis víctimas identificadas por las autoridades se encontraban Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.