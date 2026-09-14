Desapareció ante los ojos de su novia en cascada; lo hallaron sin vida: "Mi amor no sale"

Un joven identificado como Abraham Gil fue encontrado luego de permanecer varias horas desaparecido en la cascada Pozo Verde, ubicada en la vereda La Lisa, jurisdicción del corregimiento de Bonda, zona rural de Santa Marta.

El caso quedó registrado en un video ciudadano que muestra los momentos de angustia que vivió la novia del joven mientras pedía ayuda para encontrarlo. Según las primeras versiones, Gil se encontraba en el agua cuando se sumergió y no volvió a aparecer en la superficie.



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“No sale, no sale…”, repetía la mujer entre lágrimas mientras intentaba ubicar a su pareja y solicitaba apoyo a las personas que se encontraban en el lugar.

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La situación generó una rápida movilización para tratar de establecer dónde se encontraba el joven. Algunas personas intentaron ayudar inicialmente, mientras posteriormente organismos de socorro adelantaron las labores de búsqueda en la zona.

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¿Qué pasó con el joven en la cascada Pozo Verde?

Según la información conocida sobre el caso, todo ocurrió durante la tarde de este domingo, cuando Abraham Gil se encontraba en este sitio turístico de la zona rural de Santa Marta.

La jornada transcurría entre los árboles y las aguas de la cascada, pero la situación cambió cuando el joven se metió al agua y, después de varios segundos, no volvió a salir.

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Su novia, que permanecía en la orilla, comenzó a pedir ayuda desesperadamente. El momento fue grabado por una persona que se encontraba en el lugar y posteriormente permitió conocer parte de lo ocurrido.

Tras la alerta, se desplegaron labores para localizar al joven. La búsqueda se extendió durante varias horas debido a las condiciones del lugar y a la dificultad para establecer con precisión dónde podía encontrarse.

Finalmente, Abraham Gil fue localizado sin vida. La noticia generó conmoción entre sus familiares, allegados y habitantes del sector, mientras avanzaban las labores correspondientes tras el hallazgo.

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La cascada Pozo Verde, ubicada en la vereda La Lisa, en jurisdicción de Bonda, fue el escenario de esta emergencia que comenzó cuando el joven ingresó al agua y no logró regresar a la superficie.

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¿Por qué la cascada Pozo Verde es peligrosa?

La cascada Pozo Verde representa un riesgo para quienes ingresan al agua debido a la fuerza de la corriente, la profundidad y la presencia de remolinos que pueden dificultar el regreso a la superficie.

La caída de agua genera movimientos en el fondo que hacen que la corriente cambie de dirección y pueda arrastrar a una persona hacia zonas más profundas, incluso si sabe nadar.

A esto se suman las aguas oscuras, las corrientes que no son visibles desde la orilla y las condiciones del terreno, que pueden complicar cualquier intento de rescate. Al tratarse de un entorno natural y de difícil acceso, la atención de una emergencia puede requerir la intervención de personal especializado, lo que aumenta la dificultad para auxiliar rápidamente a alguien que tenga problemas dentro del agua.