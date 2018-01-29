La Kalle Bruno Mars
Bruno Mars
-
Luister La Voz revela con qué artista sueña hacer una colaboración: "Mente de soñador"
Consolidado como el fenómeno número uno de la champeta moderna, el artista cartagenero revela sus ambiciones internacionales.
-
Los MEJOR y PEOR vestidos de los Premios Grammy
El hijo de Will Smith y Rihanna están en la lista de los mal vestidos. Kelly Clarkson y Burno Mars,fueron los más elogiados
-
Ella es Sasha Palma, la colombiana que dejó IMPACTADO a Bruno Mars con su BELLEZA
La monteriana quiso conocerlo y ganó mucho más que eso
-
¡Qué ritmo! Abuela celebró sus CIEN años bailando canción de Bruno Mars
El baile se ha hecho viral en redes sociales.