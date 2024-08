Frank Martínez sufrió de un ataque de ansiedad en pleno show

Frank Martínezes conocido por su gracia y buena actitud, tanto dentro como fuera de los escenarios, donde se dedica a hacer reír a las personas y los hace olvidar por algunas horas sus problemas. Sin embargo, el mismo lleva consigo algunos detalles de su vida que no son conocidos y que definen sus días.

El comediante estuvo con nosotros en El Klub contando detalles de su vida, abriendo su corazón contando anécdotas de su infancia tanto buenas como malas, hasta que llegó al tema de su ansiedad, originada por un conflicto que tuvo en el colegio y que terminó con uno de sus compañeros sin vida, luego de un ataque que iba dirigió hacia él, perpetrado sorprendentemente por su profesora.

Luego de esto el comediante quedó con miedo y ansiedad durante mucho tiempo, un tema que ya de grande lo sigue atormentando. En medio de la entrevista, Frank confesó que la última vez que tuvo un ataque de ansiedad fue en octubre del año 2022, cuando según sus palabras "explotó".

Tras varios días de sentirse mal, agotado, sin motivación a la hora de ver sus rutinas, ni siquiera disfrutando de un concierto con su novia, donde no sintió ni una pisca de emoción. El comediante comenzó a sentirse mal físicamente, hasta que llegó el momento de dar un show con sus compañeros de profesión, pero no era lo mismo.

Frank indicó que viajó a Medellín y pidió una ambulancia en el teatro, donde lo chequearon y le dijeron que debía hospitalizarse, pero él no quiso abandonar la función; pero cuando estaba en el escenario colapsó: "Yo sentía como si me fuera a dar una parálisis. Yo me acuerdo de que la última imagen que recuerdo es que miré al público y empecé a llorar". Finalmente, salió corriendo del escenario y abandonó el show.

Esta anécdota la cuenta como un simple recuerdo, aunque es consiente sobre sus problemas con la ansiedad e incluso la depresión. Dos condiciones que no deben tomarse a la ligera y necesitan que un experto realice un diagnóstico y tratamiento.

