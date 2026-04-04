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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Kapo protagonizó bochornoso momento en Chile; todo quedó en video

Kapo protagonizó bochornoso momento en Chile; todo quedó en video

En medio de su show, el artista colombiano pasó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral por la forma en cómo reaccionó.

Kapo vivió incómodo momento en un show
Kapo protagonizó bochornoso momento en Chile; todo quedó en video
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Kapo, artista colombiano que se ha consolidado como una de las figuras emergentes más influyentes del afrobeat latino, vivió un momento que pasó de ser un incidente vergonzoso a un fenómeno viral durante su reciente concierto en Chile en los últimos días. En el marco de su exitosa gira titulada 'Por si alguien nos escucha tour'.

Todo sucedió mientras el artista interpretaba "Dónde", la popular canción que comparte con Ryan Castro, tema que estaba siendo seguido por el público de este país, sin embargo, lanzó una patada al aire con tanta fuerza que la costura de su short no resistió y terminó rompiéndose en pleno escenario.

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Situación que dejó atónitos a los asistentes del concierto, dado que no creían lo que estaban viendo. Ante esta situación, Kapo reaccionó con risas y espontaneidad. Al notar la rotura en su prenda, se llevó las manos a la zona afectada y, con gran sentido del humor, decidió mostrar el daño a la audiencia.

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Gracias a esta actitud, terminó desatando una ola de carcajadas y aplausos, convirtiendo el accidente en uno de los momentos más memorables y comentados de la noche. Situación que sirvió para que sus seguidores se empatizan más con él y su estilo natural en este tipo de situaciones.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a esta situación de Kapo?

Dicho episodio del artista se volvió viral en redes sociales casi de inmediato. Tanto es así que en plataformas como TikTok, asistentes al evento compartieron videos del momento exacto del "accidente", además mostrando la forma como Kapo decidió reaccionar ante esta situación de una forma muy fiel a su estilo.

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Una de las publicaciones más populares, realizada por la usuaria Anita Victoria, acompañó las imágenes con la frase: "¡Él lo dio todo! y su pantalón también", reflejando el sentir general del público en esta situación que vivió el artista.

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Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, destacando que "Kapo es mucho ambiente para ese short" y celebrando su buena actitud, donde otros comentarios de los asistentes afirmaron que "Jajajaja lo amé, muy real su vibra", "Fue muy divertido" y "Él es un chiste, en verdad la pasamos increíble" reflejan la percepción positiva del público frente al momento.

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