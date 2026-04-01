Yina Calderón hace delicada denuncia sobre la Mansión de Luinny: ¿no le han pagado?

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la atención pública, esto tras realizar una serie de confesiones sobre su participación en el reality digital ‘La mansión de Luinny’. Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, la influenciadora reveló que, a pesar de haber finalizado el programa hace meses, el dinero prometido por su participación aún no llega.

Tanto es así que afirmó que esta situación no solo la afecta a ella, sino también a Karina García, quien se coronó como la gran ganadora del formato grabado en República Dominicana en 2025. Según lo expresado por ella, ninguna de las dos ha recibido los desembolsos correspondientes.

Puedes leer: Yina Calderón hace insólita petición a Westcol tras abandonar pelea contra Valdiri



De acuerdo a lo que mencionó Yina a sus seguidores, los responsables del programa justificaron la demora alegando que los pagos dependen directamente de los tiempos de monetización de YouTube, debido a que este show se hizo solo en esta plataforma.



“El dinero no ha llegado, aunque me lo prometieron y yo di todo en el reality”, afirmó Calderón en su directo, subrayando que incluso se vio involucrada en situaciones diseñadas específicamente para aumentar la audiencia, las cuales llegaron a causarle problemas personales.

¿Qué más comentó Yina Calderón sobre este caso?

Sin embargo, pese a este problema, afirmó que mantiene una relación amistosa con Luinny Corporán, creador del formato, y confía en que él cumplirá con su palabra una vez la plataforma deposite los fondos después de su polémica participación en este reality.

Publicidad

Puedes leer: Hija de Karina García revela que abrirá “página azul”: ¿qué le dijo su mamá?

Por otro lado, Yina Calderón fue enfática al recordar que le “metió el alma” al proyecto, asegurando que su entrega fue total para garantizar el éxito del show internacional y que tuviera mucha audiencia.

Publicidad

“Esperemos que él sea justo y cumplido... creo que di más de lo que tenía que dar”, añadió la influenciadora, destacando que le prometieron el pago en el transcurso de este mes, para no entrar en inconvenientes. Esto, mientras se encuentra en México participando en otro reality con su habital estilo polémico.

Por su parte, Karina García se ha mantenido en silencio y no ha realizado declaraciones públicas sobre el estado de su premio hasta el momento. No obstante, sus seguidores están al tanto de saber si en algún momento mencionara esta situación.

Mira también: Yina Calderón arremete contra el novio de Baby Demoni y desata polémica: “No se quitó la vida”