Usuarios de Claro, Movistar y Tigo verán una gran diferencia en sus cobros pronto

Los principales operadores de telefonía en Colombia, como Claro, Movistar y Tigo, tendrán que hacer cambios obligatorios en la forma en que presentan sus servicios y facturas a los usuarios, tras una nueva regulación emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Se trata de la Resolución 8171 de 2026, una norma que busca modernizar las reglas del sector y dar mayor claridad a los usuarios frente a lo que están pagando.

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¿Qué modificación deberán aplicar Claro, Movistar y Tigo en sus facturas y servicios?

Esta decisión llega en un momento clave para la industria, marcado por cambios en el mercado y posibles integraciones entre grandes compañías.



Uno de los puntos más importantes de esta normativa tiene que ver con las facturas. A partir de su implementación, los operadores deberán detallar de forma clara cuánto cuesta cada servicio dentro de un paquete.

Es decir, si un usuario tiene un plan que incluye telefonía móvil, internet y televisión, la factura deberá especificar el valor individual de cada componente, evitando así cobros poco claros o difíciles de entender.Este cambio permitirá a los usuarios comparar con mayor facilidad las ofertas del mercado y tomar decisiones más informadas.

Además, las compañías estarán obligadas a publicar en sus páginas web los precios desglosados de cada servicio, junto con herramientas que permitan comparar planes de manera transparente.

Pero los ajustes no se quedan solo en la facturación. La norma también introduce cambios importantes en la forma en que los usuarios pueden cancelar sus servicios.

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Desde el 1 de septiembre, las empresas deberán habilitar un canal digital exclusivo, como un chatbot, para que las personas puedan terminar sus contratos sin trámites complicados ni largas llamadas. En el caso de operadores más pequeños, se permitirá gestionar estas solicitudes a través de un correo electrónico dedicado.

Otro punto clave es la portabilidad numérica. Con la nueva regla, los usuarios que decidan cambiar de operador deberán permanecer al menos 30 días con el nuevo proveedor antes de poder regresar al anterior.

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Según la entidad, esta medida busca evitar decisiones impulsivas y permitir que las personas evalúen realmente la calidad del servicio.Además, la resolución incluye restricciones en las estrategias comerciales de las compañías, con el objetivo de evitar prácticas que limiten la libre competencia.

Por ejemplo, no podrán dirigir campañas exclusivas para captar usuarios de operadores específicos, promoviendo así un mercado más equilibrado.La implementación de estos cambios será gradual.

En el caso de las facturas más claras, comenzarán a regir desde el 1 de julio de 2026, mientras que otras medidas entrarán en vigor en septiembre.

Con esta nueva regulación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones busca fortalecer los derechos de los usuarios y hacer más transparente la relación con las empresas de telecomunicaciones, en un sector donde las quejas por trámites complejos y cobros poco claros han sido constantes.