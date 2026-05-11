Retiro de dinero en Bancolombia tiene nuevo límite; Davivienda también pone tope

A pesar de que vivimos en una era de digitalización extrema, el efectivo sigue siendo el rey indiscutible en las calles de Colombia.

De hecho, según una encuesta reciente del Banco de la República, el 79 % de los colombianos todavía considera que el dinero físico es su principal medio de pago.

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Esto deja muy atrás a las transferencias electrónicas, que solo alcanzan un 14 %, y a las tarjetas débito con un tímido 6 %.



Esta preferencia no es caprichosa. Para la gran mayoría, la facilidad y la rapidez al pagar, sumadas a la fuerza de la costumbre, hacen que el efectivo sea la opción ganadora en el día a día.

Sin embargo, esta dependencia del dinero físico trae consigo una tarea obligatoria para todos los usuarios: conocer los límites que imponen las entidades financieras.

Seguramente te ha pasado que intentas retirar una suma específica y el sistema te dice "monto no permitido". Esto sucede porque los bancos en Colombia actualizan constantemente sus topes de retiro, una información que muchas veces ignoramos hasta que estamos frente a la máquina.

¿Por qué existen estos límites de retiro?

No se trata de una medida para molestarte, sino de una estrategia de protección. Las instituciones financieras establecen estos topes diarios principalmente por motivos de seguridad.

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El objetivo es cuidar tu dinero y evitar que, en situaciones de estafa o en incidentes de seguridad pública como el conocido "paseo millonario", los amigos de lo ajeno puedan vaciar tus cuentas por completo en una sola transacción.

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Montos oficiales de retiro en cajeros

Para que planees bien tus gastos, tus compras o ese pago que solo puedes hacer en efectivo, aquí te presentamos la lista actualizada de los montos máximos que puedes retirar diariamente en los principales cajeros automáticos del país durante este año:

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Davivienda: Lidera la lista permitiendo retiros de hasta $8'000.000 diarios.

Lidera la lista permitiendo retiros de hasta $8'000.000 diarios. BBVA: Sus usuarios pueden disponer de hasta $4'200.000 al día.

Sus usuarios pueden disponer de hasta $4'200.000 al día. Bancolombia: El banco con más usuarios mantiene un tope de $2'700.000.

El banco con más usuarios mantiene un tope de $2'700.000. Nubank: La entidad digital también se alinea con un límite de $2'700.000.

La entidad digital también se alinea con un límite de $2'700.000. Banco de Bogotá: Permite a sus clientes retirar hasta $2'000.000 diarios.

Permite a sus clientes retirar hasta $2'000.000 diarios. Banco Caja Social: Tiene un tope diario de $1'900.000.

Es fundamental tener estas cifras en mente, especialmente si tienes previsto realizar un pago importante.

Aunque billeteras digitales como Nequi y Daviplata, o el nuevo sistema de transferencias inmediatas del Banco de la República llamado Bre-B, están ganando terreno, la realidad es que más de la mitad de la población sigue necesitando el cajero automático a diario para sus transacciones cotidianas.

¿Qué pasará con el 4X1.000?

Además de los límites de retiro, hay otro tema que sigue generando conversación en los pasillos de los bancos: el impuesto del 4x1.000.

Aunque la Ley 2277 de 2022 prometía que los colombianos podrían tener más de una cuenta exenta de este gravamen, la implementación ha sido un camino lleno de baches.

A pesar de que el plazo vencía en diciembre de 2024, la reglamentación no se puso en marcha como se esperaba.

Hoy, entidades como Nubank y el Banco de Bogotá siguen pidiendo al Gobierno Nacional una "hoja de ruta clara" para que los consumidores financieros puedan beneficiarse finalmente de esta norma.

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Según Colombia Fintech, la mayoría de los bancos ya están técnicamente listos para aplicar la medida, por lo que el balón está en la cancha del Ejecutivo.